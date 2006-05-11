МОСКВА УНИЧТОЖЕНА, ПЕТЕРБУРГ НА ОЧЕРЕДИ

Все-таки удивительное было сочетание: словно специально для любителей символики соседствовали на одном участке земли четыре объекта: школа, жилой дом, Дворец культуры и исторический, архитектурный памятник, освященный именем архитектора Джакомо Кваренги. Ничего этого больше нет.

Строить тут будут нечто в высшей степени культурное. Концептуальный объект глыбообразной неправильной формы, внутренности которого заключат в себе «вторую сцену Мариинского театра». То, что до сих пор мы называли собственно Мариинским театром, останется на своем месте – сносить его вроде бы не предполагается. Но он будет соединяться с гигантс­ким новообразованием: телескопическим хоботовидным органоидом. В нужный момент тот вытянется над Крюковым каналом с тем, чтобы старое и новейшее олицетворили, так сказать, близость. Чем объяснить, что бесформенное сооружение Мариинского-2 воздвигается именно здесь – в старой Коломне, а не где-нибудь в новостройках или на просторах за Обводным каналом? Везде были бы рады «второй сцене», как бы она далеко ни располагалась от первой. Но почему же в исторической части города? Сколько ни задают в Петербурге это наивное «почему», ответ суров: по кочану!

Архитектор Доменик Перро – светило мирового значения. Так что не правы недоброжелатели, обзывающие его петербургское творение мусорным мешком. Лично у меня возникают ассоциации с астероидом, свалившимся на Коломну с неба, – недаром сам Перро, когда-то представляя проект, непринужденно играл словом «гравитация». Уж если свалится такое с небес, тут без разрушений не обойтись, тут не до «архитектурный среды» и прочих условностей.

Такой астероид, надежно вросший в землю, можно с одинаковым успехом представить в любой точке планеты. А вот жилой дом №5, который срыли, мог быть только в Петербурге – не в Париже, не в Лондоне, не в Праге. Да и в Петербурге – лишь на этом месте, потому что был он очень «коломенский» дом, неповторимо «коломенский». И поспешно срытый Дворец культуры им. Первой пятилетки уже хотя бы тем обладал своеобразием, что, будучи действительно «дворцом», стоял на своем месте. Не выламывался из архитектурной среды, не унижал ее. А проектировался так, чтобы по отношению к историческому зданию самой Мариинки (тогда еще театра имени Кирова) занимать скромное, подчиненное положение. Вот вам и сталинский ампир. Куда ему до фантазий Перро!

Некоторые считали, что хотя бы Кваренги не тронут. От когда-то сгоревшего Литовского рынка оставался всего лишь один фрагмент, что придавало ему особую ценность. Шутка ли – XVIII век, а это для Петербурга, как для Рима – эпоха Колизея. Не тут-то было…

Случилось мне однажды попасть на так называемые общест­­­­венные слушания. По каким-то процедурным соображениям требовалось, чтобы проект был обсужден с жителями данных мест. Давно я не видел такого накала страстей. Чиновники, по большей части, угрюмо отмалчивались. По существу отвечал – один за всех – г-н Ги Мориссо, главный инженер проекта, который специально прибыл к нам из далекой Франции поделиться планами. К концу первого часа, устав обороняться, гость из Франции заметно сник. Тут я и осведомился – конкретно – о строении Джакомо Кваренги, какая же судьба ему уготовлена? Г-н Мориссо заметно оживился и поблагодарил за хороший вопрос: он стал мне обстоятельно рассказывать о новой концепции, согласно которой этот исторический памятник будет сохранен как особо ценный элемент в общей конструкции Мариинского-2, ничто ему не угрожает. За спиной главного инженера организаторы слушаний установили план, ради которого и проводились эти слушания. Общий вид, виды в разрезе – и вдоль и поперек, с мельчайшими подробностями. Смотрел я на план творенья Перро и не видел «Кваренги». Не предусматривался там никакой Кваренги!.. Г-н Мориссо хотел было развеять мои сомнения, но, повернувшись лицом к плану, вдруг замолчал. Мне показалось, он был удивлен. Его ответ перевели как-то невнятно, вроде, здесь что-то не то, это другое, мол, не надо обращать на это внимания.

Я бы и не обратил внимания, но как же не обратить, когда через месяц-другой, проходя по Крюкову каналу, увидел… то есть ничего не увидел. Ничего там уже не стояло. Пустырь.

Как? И «Кваренги» разрушили?! Ну что вы, что вы!.. Вовсе нет. Вслед за школой и Дворцом культуры снесли всего лишь дом №5. А «лавка Литовского рынка» слишком, знаете, с домом срослась. Сама и рухнула. Что ни говорите, ветхая – восемнадцатый век…

Хорошая карма у «второй сцены». На чужом месте.

