Открыли еще один код Джоконды

ПЕРВЫМ этапом работы «волшебников» стало тщательное изучение ее лицевых костей. Затем взялись за дело специалисты акустической лаборатории. Они поместили оцифрованные фотоданные в компьютер и сравнили их с имеющейся базой из 100 тыс. фотографий и голосов разных людей.

Вывод: голос Джоконды должен быть низким и спокойным. Именно так она и заговорила, причем на итальянском языке. С экранов японских телевизоров женщина-загадка произнесла: «Меня зовут Мона Лиза. Правда окутана тайной».

На самом деле, тайн у Джоконды почти не осталось. Два года назад американцы разгадали секрет «ускользающей» улыбки Моны Лизы. Оказывается, она заметна лишь когда зритель смотрит не прямо на ее губы, а на другие детали лица. А в прошлом году ученые из Амстердамского университета расшифровали даже, какие эмоции содержит удивительная улыбка: 83 процента счастья, 9 процентов пренебрежения, 6 процентов страха и даже 2 – злости.