Землю атакуют?

В КОНЦЕ апреля астрономы открыли новое небесное тело, которому присвоено название 2006 HZ51. Это астероид радиусом 800 метров. Он может столкнуться с землей 21 июня 2008 г., и встреча будет неприятной.

Если астероид упадет в океан, то вызовет цунами, при падении на сушу в воздух поднимется пыль и перекроет доступ солнечных лучей. Похожее событие 65 млн. лет назад привело к вымиранию динозавров.

Астероид 2006 HZ51 является самым крупным в списке опасных околоземных объектов, составленным NASA. Утешает лишь то, что шансы угодить с ним в катастрофу оцениваются как один к шести миллионнам.