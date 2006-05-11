В Европе строили пирамиды?
№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Виктор Посошков ]
В 30 КИЛОМЕТРАХ от Сараево (Босния и Герцеговина) археологи обнаружили пирамиду. В боснийских легендах она упоминается под именем горы Высочицы, однако ученые предположили, что она имеет рукотворное происхождение.
Съемки со спутника подтвердили: конструкция четко ориентирована по четырем сторонам света и имеет квадратную основу 400 на 400 метров и высоту около 220 метров (высота пирамида Хеопса – 147 метров). Предполагается, что это первая европейская пирамида.
Рядом находятся еще два холма, напоминающие пирамиды.
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