В Европе строили пирамиды?

В 30 КИЛОМЕТРАХ от Сараево (Босния и Герцеговина) археологи обнаружили пирамиду. В боснийских легендах она упоминается под именем горы Высочицы, однако ученые предположили, что она имеет рукотворное происхождение.

Съемки со спутника подтвердили: конструкция четко ориентирована по четырем сторонам света и имеет квадратную основу 400 на 400 метров и высоту около 220 метров (высота пирамида Хеопса – 147 метров). Предполагается, что это первая европейская пирамида.

Рядом находятся еще два холма, напоминающие пирамиды.