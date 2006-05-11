Бывший муж, отец моей дочери, не навещает ее и денег на содержание ребенка не дает. Хочу поехать с дочкой отдыхать за границу, а он отказывается подписать разрешение на выезд, которое требуют в посольстве. Можно ли обойтись без этого разрешения?

А. Олесина

Без разрешения одного из родителей ребенок не может выехать за границу. Посольство предъявляет законное требование. Я советую поговорить еще раз с мужем и постараться убедить его, что поездка пойдет дочке на пользу. Если не получится, в крайнем случае можно прибегнуть к исключительной мере – лишить бывшего супруга родительских прав. Но учтите: это отрицательно повлияет на развитие психики ребенка.

Лишение родительских прав производится по решению суда с участием органов опеки и попечительства, прокурора (ст. 69-71 Гражданского кодекса РФ). Это долгая и сложная процедура. Если вы выиграете суд, бывшего мужа лишат всех прав на участие в жизни ребенка. Ему будет запрещено видеть дочку. Но это не избавит его от алиментов, размер которых либо установит суд (гл. 17 Семейного кодекса РФ), либо вы определите сами по соглашению с экс-супругом (гл. 16 Семейного кодекса). Кроме того, ребенок по-преж­нему сможет иметь долю в квартире своего «бесправного» родителя, получить от него наследство по завещанию или по закону.

