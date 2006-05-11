ПОТРЕБИТЕЛЬ

Купил в кредит телевизор. Дома выяснилось, что он не помещается в предназначенную для него полку. Я решил поменять телевизор, но в магазине мне отказали. Разве вещи, купленные в кредит, менять нельзя?

Н. Ильин, Нижний Новгород

ВЫ имеете право обменять непродовольственный товар на такой же, даже если ваши претензии не связаны с качеством вещи (то есть она отвечает требованиям государственных стандартов). Эта норма прописана в ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Для применения данного положения не важно, каким способом куплена техника – в кредит или в рассрочку. Товар можно поменять в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обратите внимание: обмен проводится только в том случае, если техникой не пользовались, то есть сохранены потребительские свойства вещи и ее товарный чек. Также продавец обязательно проверит наличие фабричных ярлыков и пломб. Возвращайтесь в магазин с телевизором, чеком и Законом о защите прав потребителей. Вам не должны отказать в обмене.

Покупателю на заметку:

Правительством РФ (см. постановление №55 от 19.01.98) утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть или обменять.