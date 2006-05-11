ТРУД
Приезжай и работай
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Приехала в Москву устраиваться на работу, но уже несколько раз получала отказ, потому что у меня требуют местную регистрацию. Разве того, что я прописана в деревне, не достаточно? Теперь глубинка – не Россия?
Г. Орловская
Наличие или отсутствие регистрации – не повод для того, чтобы отказать вам в приеме на работу (если снова получите отказ по этой причине, опротестовывайте решение работодателя с помощью Трудового кодекса РФ – глава «Гарантии при заключении трудового договора»). Но также помните, что зарегистрироваться по месту пребывания необходимо в любом случае – такая обязанность установлена законом РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».
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