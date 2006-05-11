Приехала в Москву устраиваться на работу, но уже несколько раз получала отказ, потому что у меня требуют мест­ную регистрацию. Разве того, что я прописана в деревне, не достаточно? Теперь глубинка – не Россия?

Г. Орловская

Наличие или отсутствие регистрации – не повод для того, чтобы отказать вам в приеме на работу (если снова получите отказ по этой причине, опротестовывайте решение работодателя с помощью Трудового кодекса РФ – глава «Гарантии при заключении трудового договора»). Но также помните, что зарегистрироваться по месту пребывания необходимо в любом случае – такая обязанность установлена законом РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».