Сын достиг призывного возраста. Отсрочек у него нет. Он говорит, что будет скрываться от призыва и, если его поймают, ему ничего не будет – просто пойдет служить. Это действительно так?

В. Н.

Гражданина, который уклоняется от призыва, суд, согласно ст. 328 Уголовного кодекса РФ, наказывает либо штрафом до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев), либо арестом на 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Ответственность установлена и для уклоняющихся от альтернативной гражданской службы. Им грозит штраф до 180 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 6 месяцев), либо обязательными работами на 180-240 часов, либо арестом на срок 3-6 месяцев. Обратите внимание: формулировка «уклоняется от призыва» очень гибкая. Сюда может быть включено и то, что человек получил повест­ку, но на сборы не явился; и то, что повестки он не получал, но подлежит призыву. Однако реально уголовных дел по фактам уклонения от военной службы возбуждается очень мало.