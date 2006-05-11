НАСЛЕДСТВО

У нас умерла бабушка, у которой на сберкнижке осталась скопленная пенсия. Можно ли получить эти средства? Банк имеет право забирать процент от суммы?

Е. Светицкая

Вы имеете право получить деньги со сберкнижки либо по закону (то есть как родственники), либо по завещанию. Причем для банковских вкладов кроме обычной действует особая форма завещания: владелец счета может написать распоряжение о судьбе денег на книжке прямо в филиале банка. Под этой бумагой, удостоверенной служащим банка, ставится подпись владельца счета и дата подписания. Такое распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Наследники через полгода могут получить деньги на основании свидетельства о праве на наследст­во. Некоторые частные банки берут процент за хранение средств, если это предусмотрено договором с владельцем счета. В Сбербанке подобных комиссий не установлено.