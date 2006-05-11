Собираюсь судиться с соседями по дачному участку из-за земли. Друзья говорят, что я могу проконсультироваться у адвоката бесплатно. Это действительно возможно?

Н. Петрова

По закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ», граждане, доход которых ниже прожиточного минимума (для живущих в семьях рассчитывается среднедушевой доход), имеют право на бесплатную юридическую помощь. Но она предоставляется лишь по некоторым делам, находящимся на рассмотрении в судах первой инстанции. Истцы могут консультироваться о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или другим повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. Ветераны ВОВ получают безвозмездно любые консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью, пострадавшие от политических репрессий – обо всем, что касается реабилитации. Юристы также бесплатно помогают гражданам писать заявления о назначении пенсий и пособий.

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