СОЛЖЕНИЦЫН ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛ

"Сбережение на­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ро­­­­­­­­­­­­­­да – высшая изо всех наших госу­дар­ст­­­­­­­­­­венных задач" – так озаглав­лено интервью, которое Алек­сандр Солженицын дал редактору «Московских новостей» Виталию Третьякову.

«Аргументы i время» приведет некоторые ключевые мысли, прозвучавшие в интервью.

«…При Горбачеве было отброшено само понятие и сознание государственности. При Ельцине та же линия была продолжена, но еще отягощена безмерным разграблением России (…). При Путине стали предприниматься обратные усилия спасения проваленной государственности».

«…Сбережение народа – выс­шая из всех наших государственных задач. (…) Все меры по поднятию общенародного жизненного уровня – в бытовом, пищевом, медицинском, образовательном и моральном отношениях – и суть действия по сбережению народа».

«…Я считаю консерватизмом стремление сохранять и отстаивать лучшие, добрые и разумные традиции, оправдавшие себя в многовековом народном действовании. Консерватизм, дающий сейчас ростки в России (…), обнадеживает, но выглядит пока как бы «пробным», не разработанным по отношению к конкретной современности».

«…Огромные просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороcсия, Крым и весь Юго-Восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого вступления в НАТО».

«…Политика нынешней российской власти – мирного и уважительного сосуществования с исламом – безусловно верна. Однако при нынешнем физическом вымирании рус­­­ского народа, конечно, есть перспектива замены русской культуры на пространстве России другими религиями и культурами (в том числе и китайской)».

«…Мировой конфликт наиболее точно можно определить так: Третий Мир против Золотого Миллиарда. (…) Россия ни в коем случае не должна быть втянута в глобальные конфликты».

О сбережении народа

Трудно сказать, актуальна ли формула «Поэт в России больше, чем поэт». Но А. Солженицын сегодня уж точно больше, чем прозаик – пусть даже при жизни признанный великим. Впрочем, только ли сегодня? «Солженицын, обращающийся к властям», – для кого-то из будущих историков это станет темой самостоятельного исследования. Начнет он, наверное, с писем с оценками В.Ленина и И.Сталина, за которые в феврале 1945-го капитан Солженицын был арестован СМЕРШем.

А дальше… 1973 год. Солженицынское «Письмо вождям Советского Союза». Тогда главными опасностями в «ближайшие 10–30 лет» ему виделись «война с Китаем и общая с западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли». Призывы: необходим отказ от западных цивилизационных ценностей (в том числе – упоения научнотехническим прогрессом); от марксистской идеологии; надо «перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи)» на северо-восток России. А главное – «внутреннее развитие страны» (тезис, который он потом переформулировал в «сбережение народа», провозглашенное еще Михайло Ломоносовым и графом Шуваловым).

Прошло тридцать с лишним лет. Китайская угроза, по меньшей мере, отодвинулась лет на 50-70, апокалипсические прогнозы экологов не сбылись (скажем так – до поры до времени), «центром государственного внимания» северо-восток России стал, но весьма специфически: как кладовая углеводородов. Солженицын ошибся? Да нет, он верен себе – ибо про «внутреннее развитие» говорить продолжил.

Россия в обвале?

1990 год, разгар перестройки. «Комсомолка» публикует присланные из Вермонта (США), где Солженицын тогда жил в эмиграции, размышления на тему «Как нам обустроить Россию». Адресована она стране – и руководству ее, разумеется, в первую очередь! Призывы: плюнуть на имперские амбиции, отпустить на волю республики (особое обращение к Украине и Белоруссии: «Не уходите!»). Не осталось без внимания «драгоценное внутреннее развитие» – села, провинции, традиционные ценности в быту. Что же до политики… «Чем размашистее идет в стране политическая жизнь – тем более утрачивается душевная».

1998 год – книга «Россия в обвале»: жесткая критика происходящего в стране – плюс повтор тех же тезисов. И еще десятки статей, интервью, телевыступлений… И еще личные беседы с Ельциным, Путиным…

Солженицын родился при живом Ленине, дожил до наших дней. Менялись вожди, эпохи, реалии времени – а он повторяет свое с настойчивостью стрелки компаса, указывающей на север в любые времена. То, что стрелка указывает на север, – само по себе не доказательст­во, что именно на север надо идти. Но сверяться с неизменным ориентиром полезно.