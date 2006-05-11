БАЛОВЕНЬ судьбы, Илья Резник, видел в этой жизни немало. Прошел огонь, воду и медные трубы. Его творчество – постоянный эксперимент, где великое существует рядом с простым, близким каждому из нас. Среди его друзей по творчеству такие разнополюсные личности, как Алла Пугачева и Татьяна Буланова. Сегодня на наших страницах дебют его новой книги. Поэт подготовил к выпуску роман в стихах о похождениях бывалого, веселого и очень хорошего человека Бобы Грека. Персонаж вымышленный, но образ собирательный. Откроем секрет: Боба Грек скоро запоет, и это будет голос вполне реального человека…

Мы приводим один из фрагментов подготовленной к печати книги.

Полуеврей Степан Пердовкер

Сидел, задумчив, хмур и пьян.

Полуеврей Степан Пердовкер

В окно смотрел как истукан.

Его жена, вторая Муся,

Любил которую, ласкал,

Ушла под сень полуиндуса,

Что на Привозе торговал,

Где был он сбытчиком изделий,

Слонов и плюшевых материй,

Каких – сам черт не разберет.

Их доставлял ему из Дели

Под флагом Того пароход.

Пердовкер раньше был ребенок,

Чернявый, словно вороненок,

Утиный нос, чугунный лоб…

Хохлы кричали вслед «жиденок»,

Евреи звали «фоня – хроп»!

Вейз мир! Он мог бы стать

калекой

В кругах одесской бедноты.

И только дружба с Бобой Греком,

Отважным, смелым человеком,

Его спасала от беды.

Вот и сейчас явился Боба.

Пришел он друга навестить,

О том, о сем поговорить

И пивом с водочкою чтобы

Его страдания залить.

– Я так скажу тебе, Пердовкер,

По бабам нечего рыдать!

Они моральные воровки.

Они продажные плутовки.

Им только бабки да обновки,

А на мужчину наплевать!

Их глупый гонор вне резона,

Любить их может только псих.

Они – медузные горгоны!

По ним давно страдает зона,

А ты страдаешь из-за них!

Давай, как древние сефарды,

Молитву тихую споем,

Потом усядемся вдвоем,

И, как всегда, сыграем в нарды,

И недопитое допьем.

Приятель Бобы – пол-а-гоя,

Вдруг взором зыркнул, как орел.

И, весел телом и душою,

Он воспарил над суетою

И крылья новые обрел.

– Ты прав, товарищ верный Боба!

Гоморра – бабы и Содом!

Зря горевал я по зазнобе,

Пускай дрожит она в ознобе

Хоть с Радж Капуром, хоть

с козлом!

А в это время Липшиц Муся,

Та, что женой его была,

В полночный час храпела

грустно,

И своего полуиндуса

Во сне Пердовкером звала.