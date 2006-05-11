Не теряют ли бедные страны на долларах?

НЕРЕДКО утверждают, что иностранцы направляют свои деньги в Соединенные Штаты потому, что это – хорошие инвестиции. Бедные страны финансируют значительную часть дефицита бюджета Соединенных Штатов. При этом они теряют деньги, а по мере того как потери нарастают, будут испытывать соблазн сделать со своими деньгами что-нибудь более хорошее.

Возьмем Россию. За последние 5 лет ее валютные резервы выросли в 8 раз и достигли более 200 млрд. долл. США. Для того чтобы накапливать резервы, не подпитывая инфляционных процессов, Центральный банк получает нужные ему деньги, продавая рублевые облигации, которые приносят около 12% годовых. Затем он покупает доллары или евро, чтобы инвестировать их в американские или европейские государственные ценные бумаги, которые приносят около 5% или менее годовых.

Ежегодные расходы российского правительства на обслуживание 200 млрд. долл. золотовалютных резервов могут достигать 14 млрд. долл. или более, примерно в 3 раза больше того, что оно потратило на образование за весь 2004 год.