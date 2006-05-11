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Параллельные жизни России и Китая

(«La Vanguardia», Испания)

№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 ЗА ПОСЛЕДНИЕ месяцы две главные экономические державы бывшего коммунистического лагеря – Россия и Китай – превратились в излюбленные угодья управляющих инвестиционными фондами. В случае с Россией это объясняется тем, что страна располагает крупнейшими месторождениями природных ресурсов и, как следствие, – активным биржевым рынком, львиная доля которого приходится на энергетические компании, практически оказавшиеся монополистами биржи. В текущем году эти компании вновь помогли Московской бирже занять положение одной из самых рентабельных в мире с прибылью, превышающей 45% по состоянию с начала года.

 Нет ни одного инвестиционного фонда, специализирующегося на Восточной Европе, в портфеле которого не присутствовали бы акции ведущих российских компаний. В некоторых случаях доля акций таких компаний составляет более 50% инвестиционного портфеля, примером этого являются те фонды, паи которых торгуются в Испании и привлекают в этом году своей особенной рентабельностью.

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