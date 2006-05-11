Параллельные жизни России и Китая
(«La Vanguardia», Испания)
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Нет ни одного инвестиционного фонда, специализирующегося на Восточной Европе, в портфеле которого не присутствовали бы акции ведущих российских компаний. В некоторых случаях доля акций таких компаний составляет более 50% инвестиционного портфеля, примером этого являются те фонды, паи которых торгуются в Испании и привлекают в этом году своей особенной рентабельностью.
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