Другая Украина
(«Kiev.Rosvesty», Украина)
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Что-то неладно в наших королевствах. При виде всего этого не может не возникнуть у каждого разумного человека ощущения какой-то ужасной исторической ошибки, даже трагедии. Неужели можно представить, что когда-нибудь русские и украинцы начнут почитать друг друга за иностранцев и перестанут восприниматься как досадное недоразумение грустные пограничники, с деланной серьезностью проверяющие документы в полупьяном вагоне, где хохлы и москали только что за бутылкой клялись в вечной любви и дружбе? Неужели русские, гуляя по Киеву, будут смотреть на колыбель своей цивилизации как на иностранный город или станут воспринимать булгаковские «Дни Турбиных» как пьесу из чужой истории?
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