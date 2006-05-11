Пятно на репутации нашего футбола

ДЕНЬГИ, на которых поднялся лондонский «Челси», получены от эксплуатации российского народа. Приход Абрамовича ни с «Челси», ни вообще с Англией никаких связей не имевшего, как ничто другое исказил английский футбол. Когда «Арсенал» пообещал удвоить зарплату защитнику Эшли Коулу, в «Челси» сумму просто утроили, доведя ее до 80 тыс. фунтов в неделю. И непристойные суммы стали лавинообразно переходить на уровень порнографических: повышать зарплаты игроков пришлось всем клубам лиги, и теперь получается, что деньги, вынимаемые из карманов простых болельщиков, перетекают в карманы все более и более узкого круга богатых и сверхбогатых людей.

Говоря короче, «Челси» стал символом алчности; этот клуб – пятно на лице нашего футбола. И чем больше мы все это терпим, тем больше становимся соучастниками несправедливости.