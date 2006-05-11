Пятно на репутации нашего футбола
(«The Guardian», Великобритания)
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Говоря короче, «Челси» стал символом алчности; этот клуб – пятно на лице нашего футбола. И чем больше мы все это терпим, тем больше становимся соучастниками несправедливости.
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