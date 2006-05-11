ОН НИКОГДА НЕ ХОДИТ НА ПОХОРОНЫ

№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

– Армен Борисович, что вас привлекло в лицедействе? Вы, наверное, с детства мечтали играть на сцене?



– Нет, ничего не делал, – стихов на елке не читал, в школьной самодеятельности не участвовал. Но театр любил. Мамы была заядлой театралкой.



– Чем занимался ваш отец?



– Отца своего я почти не знал. Он бросил маму, когда мне было два-три месяца от роду. Но я никогда и не возьму на себя ответственность кого-то осудить за это. Подчас, если мужчина уходит из семьи, это является нормальным выходом из сложившейся нездоровой ситуации.



– Есть даже такая поговорка, что если от тебя ушел мужчина, то неизвестно, кому повезло.



– В такой ситуации бывает жалко детей. Вот и мы с мамой жили вдвоем, но собственной ущербности я не ощущал. Отца увидел впервые, когда мне было двадцать восемь лет… Я был одним ребенком в семье, как и сейчас я один.



– Как вы сами относитесь к своему творчеству и образам, которые создаете?



– Буду несколько банален, но все образы – мои дети. Все они имеют ко мне самое непосредственное отношение. Это я в другой жизни. И каждый человек порой видит себя в ситуациях, подчас ему несвойственных, совершает поступки, которые никогда бы не совершил. И образы создаются так же. А зрителей не должно интересовать, какой я в жизни. Довольно распространенное явление — артисты, которые в жизни довольно глупы, на сцене – философы. В этом суть нашей парадоксальной профессии. Ведь алкоголика хорошо сыграет лишь трезвенник.



– А какие ваши самые любимые отечественные фильмы?



– Я могу выделить три фильма отечественного кинематографа: «Белое солнце пустыни», «Место встречи изменить нельзя» и «Здравствуйте, я ваша тетя!» Это фильмы-рекордсмены. В двух картинах я сыграл, но о том, как создавались эти фильмы, вы меня лучше не спрашивай- те. Мне вообще не нравится, когда зри- теля приводят на «творческую кухню». Наша профессия держится на таинстве, как и церковь. Даже мне, актеру, бывает неприятно, когда утром в магазине я вижу коллегу, покупающего колбасу.



– Артисты вашего театра в магазины не ходят?



– Ходят, но как будто бы в образе… Вообще-то не стоит задавать себе и людям лишних вопросов. У меня есть один товарищ, врач, доктор наук, в Ереване живет. Так он просидел всю службу на гауптвахте. Потому что на все команды просил объяснений. «Я, — говорит, — сделаю, но вы мне объясните, зачем?» Да, беспрекословное подчинение опасно. Но если я наделен властью, то все равно делаю все по своему образу и подобию. Моя школа – это я, Джигарханян. И судить меня может лишь тот, кто сам испытал радость творчества. По этой причине я не читаю рецензий. Каждый, конечно, зарабатывает свой хлеб, как может, но критики очень часто говорят откровенную глупость. Они показывают зачастую полное непонимание предмета, ведь на сцене действуют совсем иные психофизические законы. Например, Осип Абдулов был в жизни заика, говорят. Но на сцене он не заикался! Вот что такое творчество!



– А жизнь?



– (После паузы). Я часто обижаю людей, особенно если умирает близкий мне человек, не хожу на похороны. Не хочу. Мне надо запомнить человека живым. Кому-то это не нравится, обижаются.

