ВСЕ ТОЧКИ НАД i ОТ А ДО Я!

Так что же такое – новая «старковская» газета?



Это 48 полос первоклассных статей, материалов, расследований, юмора, кроссвордов для всех. Вам не будет стыдно принести ее домой – показать детям, бабушкам и дедушкам, жене или мужу. Вы окунетесь в мир новостей, интересных людей и загадочных событий нашей истории. Порадуете свои мозги интересным чтивом — порой остросоциальным, но всегда любопытным, а порой смешным.



Наша газета – это дорожка в мир развлечения, какой ее видел Владислав Андреевич. Но развлечений не «ниже пояса», а на уровне сердца и головы. Те, кто когда-то интересовался наукой, поймут из наших страниц, что она не умерла. Те, кто не понимает поступков своих близких, – научатся их расшифровывать. Те, кто ловит каждое слово о политическом закулисье, – будут вполне удовлетворены.

А что ждать от нового еженедельника огромному племени чиновников, министров и всех тех, кто олицетворяет собой власть? Большинство из них люди честные и совестливые. Они – наши герои и авторы. Им быть проводниками в лабиринтах новых законов о пенсиях, зарплатах, реформах ЖКХ, электроэнергетики и т.д. Ну, а уж те, кто проворовался, забыл, кому он должен безответно служить, – они получат по «полной программе»! Не помогут их толстые кошельки, бесполезными окажутся попытки пристроить через газету «заказуху». Это «принцип Старкова». Только президент страны и деятели культуры могли позвонить ему с предложением о публикации. Напечатать в одном номере совершенно беспринципно статьи «заинтересованных» лиц «за» и «против» опального олигарха – об этом не могло быть и речи!



Не бояться умных



Еще один «принцип Старкова» – окружать себя умными людьми. Не бояться их, скрывая собственную несостоятельность. Их талант, опыт изнания, как губка, впитывал сам Учитель. В газете, которую, мы надеемся, вы скоро полюбите, работают одни из лучших российских журналистов. Они были на полях сражений, в «золотых логовах» олигархов, проникали через границы, исследуя тайные тропы наркоторговцев… Они вхожи в квартиры, частные дома и гримерки лучших актеров, ученых, интересных людей из глубинки. Есть даже такие, кто способен загипнотизировать человека, подвергнуть его тщательному психоанализу. Разумеется, чтобы вы, читатель, стали если не участником, то свидетелем происходящего.

«Аргументы i время» – ответ тем, кто не верит в возможность честно вести бизнес в нашей стране. Скоро они убедятся, что это не так. Новое издание уже создало сотни новых рабочих мест. Помимо Москвы, это более 30 городов России, где появились региональные отделения, а по сути – самостоятельные редакции. Их число растет с каждым днем. Десятки типографий получают новые заказы, а сети распространения – качественный продукт.

И в заключение – последний, самый главный «принцип Старкова» — Все жанры, кроме скучного!