Матчи ЧМ-2010 будут транслироваться в 3D формате

Матчи чемпионата мира по футболу в рамках соглашения ФИФА и Sony будут впервые транслироваться в 3D формате, передает AFP.



До 25 турнирных матчей турнира будут сниматься профессиональными 3D-камерами. Записанные стереоскопические фильмы будут затем продемонстрированы в разных городах мира - Берлине, Лондоне, Мехико, Париже, Рио-де-Жанейро, Риме и Сиднее. Позже они появятся в магазинах. Для просмотра этих записей понадобятся стереоскопические очки.

В будущем Sony намерена встроить 3D-технологию во многие свои продукты, включая телевизоры, компьютеры и игровую консоль PlayStation 3. В корпорации надеются, что демонстрация ЧМ-2010 в 3D формате сделает технологию более популярной.

Впервые футбольный матч транслировался в 3D формате в октябре 2009 года, во время встречи в Мехико на стадионе "Ацтека" команд "Америка" и "Гвадалахара". Зрители могли смотреть трансляцию в кинотеатрах. Всего трехмерный матч посмотрело несколько тысяч мексиканцев.