Иванчук уходит из больших шахмат, потому что они его «уничтожают»

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук заявил в интервью газете "Советский спорт" о завершении своей профессиональной карьеры. Он принял это решение после поражения в матче второго раунда Кубка мира с филиппинцем Уэсли Соу.



Свое поражение Иванчук назвал "шахматным самоубийством". По его словам, в первой партии матча с Соу он "обезумел", что и привело к поражению. Во второй партии он попытался исправить ситуацию, но сделать этого не удалось.

Иванчук заявил, что после поражения от Соу ему "делать нечего" в шахматах, что шахматы "играют против" него и "уничтожают" его. В дальнейшем он собирается рассматривать шахматы как простое хобби.

Иванчук считается одним из сильнейших шахматистов мира. В ноябрьском рейтинге ФИДЕ украинец занимает 12-е место.