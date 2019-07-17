С АТОМНОЙ БОМБОЙ ПОД БОКОМ

Впрочем, сама КНДР такую версию категорически отвергает, специально подчеркнув, что испытание не вызвало никакой радиации. И только совсем узкому кругу специалистов стал известен факт, что за 20 минут до взрыва северокорейцы предупредили о нем своего главного и единственного спонсора – Китай. Только с Китаем Ким Чен Ир шутить боится. Так что бомбу, похоже, всетаки взорвали нешуточную. Недаром российский министр обороны С. Иванов уже заявил, что КНДР, по сути, стала девятой ядерной державой мира после РФ, США, Великобритании, Франции, Китая, Израиля, Индии и Пакистана.
Как бы то ни было, в мире создалась новая политическая ситуация. Япония уже находится на грани паники, курс йены за один день упал на 1%. Жителям Токио мерещится летящая в сердце города черная корейская бомба. По понятным причинам, страх японцев перед ядерным взрывом носит патологический характер. Не случайно новый премьерминистр гн Абэ уже объявил поворот в политике страны к прежней милитаризированной модели.
Спрашивается – почему американцы ничего не предпринимают? Казалось бы, возьми да и разбомби корейские ядерные объекты! Однако, как и в Иране, главные из них спрятаны в горах под многометровым покровом скальных пород, да еще и неизвестно где.
А все могло быть иначе. Четыре года назад российские политические посредники прибыли в Вашингтон и предложили американской администрации т.н. buyout («выкуп» в переводе с английского). Ким Чен Ир через Москву предложил Америке купить свою ядерную программу за 15 млрд. долларов: 3 млрд.
наличными и 12 млрд. инвестициями в строительство современных заводов, портов, инфраструктурных объектов. Причем американцам предлагалось построить объекты самим на собственные деньги, то есть без обмана. Но гн Буш и гжа Райс послали лидера КНДР чисто порусски на… А ведь добрейшей души человек Ким Чен Ир всего лишь хотел подтянуть экономику страны к южнокорейской с целью последующего равноправного объединения.
Да и сейчас Ким Чен Ир заявил, что готов отказаться от изготовления новой бомбы, если США согласятся подписать с ними договор о ненападении и гарантиях безопасности. Как отмечают наши источники, речь идет уже о 60 млрд. долларов. При этом ясно, что и Япония, и Южная Корея под страхом смерти будут давить на США, чтобы те согласились на эту сделку.
Так что активная фаза исторического процесса в регионе, куда входит и российский Дальний Восток, только начинается. Но главная ядерная проблема назревает все же не здесь, а на стыке Пакистана и Афганистана. По прогнозам аналитиков, весной 2007 года войска Талибана выгонят американские, канадские, польские и иные войска из Кабула, после чего религиозные фанатики свергнут в Пакистане режим президента Мушаррафа. Талибы соединятся с пакистанскими исламистами и образуют чрезвычайно ортодоксальное исламское государство, у которого атомные бомбы и ракеты готовы уже сейчас и лежат, как говорится, в промасленной бумаге на складе…
Соб. инф.