Ехидные замечания Саакашвили, его курс, нацеленный на то, чтобы добиться от президента Буша критики в адрес Москвы, привели к тому, что от возмущения у Москвы «шерсть встала дыбом». Она пошла на ряд ребяческих мер в духе «зуб за зуб», включая запрет на ввоз грузинских вин и более зловещий и не получивший официальных объяснений саботаж в разгар прошлой зимы на главном трубопроводе, по которому в Грузию идет газ.

России нужно стать более толстокожей. Грузия с ее пятью миллионами жителей вряд ли может представлять какую-либо угрозу для безопасности. Россия столкнулась с ущемлением чувства собственного достоинства, кроме того, понесли ущерб связи в сфере культуры, религии и истории. Однако Москве не стоит думать, что любой шаг в сторону Запада какой-либо из бывших советских республик – это обязательно антироссийский шаг, или что политика – это всегда игра с нулевым итогом.

Несмотря на все вышесказанное, однако, Саакашвили стоит серьезно подумать, прежде чем показывать нос Москве. Было бы иллюзией считать, что Грузия может игнорировать своего соседа или что Запад предложит ей военную и дипломатическую защиту. Одна только география диктует требование проявлять благоразумие.