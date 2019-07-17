На Украину нагрянул Мороз

В прошлом номере мы подробно рассказали о том, как Вашингтон руками своего посла в Украине Вильяма Тейлора перегруппировал «оранжевых», поставив на первое место Юлию Тимошенко.

Всех переиграл местный олигарх Ринат Ахметов. По крайней мере, так утверждают в неофициальных беседах представители партии Виктора Ющенко «Наша Украина». Пока «оранжевые» грызлись между собой за министерские портфели в рамках коалиции, прагматичный бизнесмен Ахметов упорно искал слабое звено в политической цепочке. И нашел.

Главный украинский социалист Мороз волею судьбы стал золотой политической акцией. Именно на него обрушил свой предпринимательский потенциал г-н Ахметов. Как свидетельст­вуют наши источники в Киеве, переговоры с Морозом шли напряженно, но конструктивно. Главным предметом торгов была цена его присоединения к «синим». Если верить лидерам «Нашей Украины», то Ахметов и Мороз якобы сошлись на сумме в двадцать пять миллионов долларов отступных. А после того как консенсус был достигнут, Мороз интеллигентно попрощался с «оранжевыми» и обеспечил парламентское большинство «Регионам Украины».

Однако говорить об окончательной победе новой коалиции пока рано. Американские советники Ющенко лихорадочно ищут способы остановить и не допустить назначение Виктора Януковича главой правительства.