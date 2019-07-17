АНЕКДОТЫ
0 0000, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]
Новобранец жалуется:
– Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали: брюки только до колен, рубаха болтается, рукава коротки, сапоги хлябают, глядеть страшно.
– Все в порядке, – сказал старшина, – воин должен внушать страх.
***
Стоит возле метро бомж с протянутой рукой. Мимо проходит хорошо одетый мужчина и говорит:
– Если денег дам, все равно пропьешь!
– Я не пью
– Тогда прокуришь!
– Я не курю
– Тогда пойдем со мной, я тебя жене покажу и скажу: «Вот что бывает, если не пить и не курить»
***
Турецкий султан, увидев, что перед его домом остановился автобус, орет на слугу:
– Я же тебе ясно сказал: чтобы никаких туристов во дворце не было!
– Это не туристы, это ваши тещи приехали.
***
Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в слезах.
– Мам, я просто не знаю, что делать! У нас тут такая семейная сцена разыгралась! Ужас!
– Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают первые споры, конфликты.
– Да это я знаю. А с трупом-то что делать?
***
Один мужик на курорте так ухлестывал за женщинами, что ему выбили глаз.
В больнице подходящего не нашли и ему вставили бычий. Вот он сходит на перрон и думает, что скажет дома. Жена его увидела и запричитала:
– Ой, Ваня, не гляди на меня так! Я сама все расскажу!