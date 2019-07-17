Новобранец жалуется:

– Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали: брюки только до колен, рубаха болтается, рукава коротки, сапоги хлябают, глядеть страшно.

– Все в порядке, – сказал старшина, – воин должен внушать страх.



***

Стоит возле метро бомж с протянутой рукой. Мимо проходит хорошо одетый мужчина и говорит:

– Если денег дам, все равно пропьешь!

– Я не пью

– Тогда прокуришь!

– Я не курю

– Тогда пойдем со мной, я тебя жене покажу и скажу: «Вот что бывает, если не пить и не курить»



***

Турецкий султан, увидев, что перед его домом остановился автобус, орет на слугу:

– Я же тебе ясно сказал: чтобы никаких туристов во дворце не было!

– Это не туристы, это ваши тещи приехали.



***

Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в слезах.

– Мам, я просто не знаю, что делать! У нас тут такая семейная сцена разыгралась! Ужас!

– Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают первые споры, конфликты.

– Да это я знаю. А с трупом-то что делать?



***

Один мужик на курорте так ухлестывал за женщинами, что ему выбили глаз.

В больнице подходящего не нашли и ему вста­вили бычий. Вот он сходит на перрон и думает, что скажет дома. Жена его увидела и запричитала:

– Ой, Ваня, не гляди на меня так! Я сама все расскажу!