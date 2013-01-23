//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//  

В Китае презентовали сверхдешевый смартфон – скоро премьера в России

В Китае презентовали сверхдешевый смартфон – скоро премьера в России 15.02 16:58

Гаджет от китайского производителя Meizu модели M5s претендует на звание самого недорогого смартфона при полном наличии всех функций и качеств, присущих современному гаджету, и даже несколько больше… >>
Сайт Twitter атаковали хакеры

Сайт Twitter атаковали хакеры 21.10 18:33

Хакерская атака парализовала работу популярных соцсетей Twitter, Spotify, SoundCloud и Shopify. Их работа затруднена из-за массированной DDoS-атаки на американского провайдера, сообщает издание Hacker News. >>
Седьмой iPhone вышел, а каким будет восьмой?

Седьмой iPhone вышел, а каким будет восьмой? 18.09 12:04

Не успели потребители «распробовать» недавно презентованный iPhone 7, как уже стали строиться версии, каким гаджетом компания Apple отметит десятилетие премьеры своего первого смартфона в 2007 году. >>
На гаджет-шоу в Берлине китайский Huawei представил новые телефон и планшет (ФОТО)

На гаджет-шоу в Берлине китайский Huawei представил новые телефон и планшет (ФОТО) 03.09 18:02

В первом квартале 2016 года китайский производитель Huawei вышел на третье место крупнейшего поставщика смартфонов в мире, уступив Samsung и Apple. На гаджет-шоу в Берлине (IFA) Huawei презентовал линейку Nova. >>
ГД РФ разрешила рекламировать пиво в СМИ и на стадионах

ГД РФ разрешила рекламировать пиво в СМИ и на стадионах 04.07 16:32

Госдума сегодня приняла закон, временно приостанавливающий действие запрета на рекламу пива и напитков на его основе в местах проведения спортивных соревнований, печатных изданиях и на ТВ. >>
Семь сиреневых секретов

Семь сиреневых секретов

Когда наступает время сирени, все остальные весенние цветы почтительно уходят в тень. Цветущие кусты способны превратить самую незамысловатую усадьбу в таинственный дворец, утопающий в сиренево-фиолетово-лиловых облаках. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Где ночует солнце

Где ночует солнце

Май – благословенное и долгожданное время мощного возрождения природы после зимней спячки. И мы с вами, дорогие садоводы, тоже ждём с нетерпением тепла, свежих запахов, сочной первой зелени и необыкновенно нежных весенних цветов. >>
Всплакнём на радость саду

Всплакнём на радость саду

Какое плакучее деревце лучше всего посадить около прудика на небольшом садовом участке? И можно ли самостоятельно создать такое растение? С чего начать свои эксперименты? >>
Вторая молодость старого сада

Вторая молодость старого сада

У нас в саду растут три старые яблони. Случилась беда – у одной из яблонь зимой надломилась самая толстая ветвь, но не до конца. Как нам исправить положение, как сохранить дерево и не потерять такие классные яблоки? >>
Как ныне сбирается вещий Олег...

Как ныне сбирается вещий Олег...

Олег ЗНАРОК официально назначен главным тренером сборной России, и для «Аргументов недели» это сюрпризом не стало. Представляем тренера, который считается самым брутальным в хоккейном мире КХЛ. >>
Через три года у всех мобильников будет одинаковая зарядка

Через три года у всех мобильников будет одинаковая зарядка

На днях Европарламент принял важное решение. Все производители бытовой электроники должны придерживаться единого стандарта зарядных устройств для мобильных телефонов и планшетов с 2017 года. >>

12.03 18:12

>>

//Новости ADWILE

Под Новосибирском девятиклассник повесился в раздевалке

Под Новосибирском девятиклассник повесился в раздевалке 14.02 12:47

В городе Ордынске Новосибирской области ученик девятого класса коррекционной школы свел счеты с жизнью, повесившись в раздевалке школы. Инцидент произошел накануне днем. Подростку было 17 лет. >>
Соболезнования со всего мира поступают в московское представительство Татарстана

Соболезнования со всего мира поступают в московское представительство Татарстана 18.11 16:22

В течение всего дня 18 ноября сотрудники представительства Республики Татарстан в РФ принимают многочисленные соболезнования в связи со вчерашней авиакатастрофой в аэропорту Казани, унесшей жизни 50 человек. >>
В Кургане в суде взорвалась бомба, а не граната

В Кургане в суде взорвалась бомба, а не граната 01.11 15:51

В курганском мировом суде сработало неопознанное взрывное устройство, а не граната, как сообщалось ранее. Подробности о характере бомбы пока неизвестны. >>
Роман Абрамович инвестирует в Крым миллиарды

Роман Абрамович инвестирует в Крым миллиарды

До 2017 года в Ялте может появиться крупнейший в Европе комплекс здоровья и отдыха. В ближайшие 3–4 года в южную столицу будет инвестировано около 1 млрд. гривен. >>
В Воронеже вклады в зарубежных банках стали несовместимыми со статусом депутата

В Воронеже вклады в зарубежных банках стали несовместимыми со статусом депутата 29.06 16:43

Отныне депутатам регионального парламента, независимо от того, выполняют ли они свои обязанности на постоянной основе или занимают любые иные должности, запрещается иметь вклады и ценности в зарубежных банках. >>
Свадьба 44-летней голливудской звезды Дженифер Энистон пока не состоится

Свадьба 44-летней голливудской звезды Дженифер Энистон пока не состоится 16.06 12:04

Популярная голливудская актриса Дженифер Энистон, экс-супруга Брэда Пита, не торопится выходить замуж за своего спутника, режиссера и сценариста Джастина Теру, пишут в воскресенье американские СМИ. >>

//Новости МирТесен

Лондонский "Тоттенхэм" хочет приобрести Халка

Лондонский "Тоттенхэм" хочет приобрести Халка 02.05 15:07

Живанилду Виейра ди Соуза, более известный как Халк, — бразильский футболист, выступающий сейчас в роли нападающего российского клуба "Зенит", может перейти в лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее межсезонье. >>
На престол Нидерландов взошёл новый король Виллем-Александр

На престол Нидерландов взошёл новый король Виллем-Александр 30.04 17:02

В ходе официальной присяги новый король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что сила его страны не в изоляции, а в сотрудничестве. Также он заявил, что королевство не должно быть статичным. >>
Боб Сапп станет соперником Александра Емельяненко

Боб Сапп станет соперником Александра Емельяненко 19.04 20:54

Российский боец смешанных единоборств, младший брат легендарного Федора Емельяненко, Александр Емельяненко вернулся в спорт и проведет свой следующий поединок против 39-летнего американца Боба Саппа. >>

//Новости партнеров

Космическая разведка получит пополнение

Космическая разведка получит пополнение

В 2013 г. с российских космодромов уже осуществлено пять запусков ракет. На орбиты выведены 12 спутников, из которых шесть иностранных. Но это только начало. Во втором квартале планируется 10 запусков. >>
Свинарь и Хрюкин снова вместе

Свинарь и Хрюкин снова вместе

Композитор Табачников написал песню «Давай закурим». Зав. худчастью Большого театра носил фамилию Курило-Рюмкин. А в Старом Осколе во главе фирмы «Умелые руки» находится гендиректор Дрочилин. >>
Сборной России спущен строгий план по медалям

Сборной России спущен строгий план по медалям 27.03 13:55

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что на Олимпийских играх 2014 года сборная России должна завоевать 10-14 золотых медалей, и первое место в командном зачете стран. >>

//Новости СМИ2

В Чите изнасиловали 13-летнюю девочку, преступника ищут

В Чите изнасиловали 13-летнюю девочку, преступника ищут 16.03 15:57

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки накануне в одном из домов в Черновском районе города Читы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Следственного комитета России. >>
Транспортникам Хабаровска отказано в повышении цены проезда

Транспортникам Хабаровска отказано в повышении цены проезда 22.02 16:11

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края дал ответ на запрос транспортных предприятий дальневосточной столицы, поданный сразу после новогодних праздников. В повышении стоимости проезда снова было отказано. >>
Опальный журналист Белковский пошутил насчет обвинений в адрес его статьи

Опальный журналист Белковский пошутил насчет обвинений в адрес его статьи 20.02 17:29

Журналист газеты МК и известный политолог Станислав Белковский написал у себя в Facebook шутливый пост о том, что он уже связался с руководством СИЗО «Матросская Тишина». >>

//Новости МирТесен

ВЦИОМ: По какому времени удобно жить россиянам?

ВЦИОМ: По какому времени удобно жить россиянам? 19.02 22:08

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по какой системе времени - летней или зимней - удобнее жить россиянам, и как сегодня они оценивают решение отменить перевод часов. >>
Шестикратный паралимпийский чемпион Писториус по ошибке застрелил подругу

Шестикратный паралимпийский чемпион Писториус по ошибке застрелил подругу 14.02 13:28

Сегодня утром южноафриканская полиция арестовала шестикратного паралимпийского чемпиона Оскара Писториуса по подозрению в убийстве подруги, - сообщает «Reuters» со ссылкой на южноафриканские СМИ. >>

Новым командующий силами НАТО в Афганистане назначен Джозеф Данфорд 10.02 14:32

Новым командующий силами НАТО в Афганистане назначен генерал морской пехоты Джозеф Данфорд. В воскресенье он сменил на посту руководителя международных сил содействия безопасности НАТО в Афганистане Джона Аллена. >>

//Новости МирТесен

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла финнов в матче Евротура

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла финнов в матче Евротура 06.02 22:12

Хоккеисты сборной России по буллитам победили команду Финляндии в Санкт-Петербурге в вынесенном матче третьего этапа Евротура — Шведских игр. Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. >>
Премьер Грузии не намерен отказываться от французского гражданства

Премьер Грузии не намерен отказываться от французского гражданства 06.02 15:55

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили решил приостановить процедуру отказа от гражданства Франции, сообщает сетевой ресурс Apsny. >>
Французские геи хотят оплодотворяться за государственный счёт

Французские геи хотят оплодотворяться за государственный счёт 04.02 16:13

Окрыленные успехом французские геи попытались развить победу, втиснув в обсуждаемый скандальный законопроект, позволяющий бракосочетание и усыновление детей парами одного пола, право государственной поддержки в обретении детей >>

//Новости партнеров

Русский легион гоняет туарегов по Сахаре

Русский легион гоняет туарегов по Сахаре

В Мали продолжаются бои французских войск с восставшими племенами туарегов. После первых неудач французы всё-таки начали наступление. Произошло это после того, как в бой вступили бойцы 1-го Бронекавалерийского полка. >>
Найден вход в инопланетную базу на Луне

Найден вход в инопланетную базу на Луне

Американский лунный орбитальный зонд сделал ряд уникальных снимков. Этой автоматической межпланетной станции NASA удалось зафиксировать гигантские дыры – идеальное место для инопланетной базы. >>
Ночь отбросов

Ночь отбросов

Эта история омерзительна сама по себе – даже если без политики. Лежат в больнице два немолодых, интеллигентных, беспомощных человека. Ночью в палаты врывается какая-то банда, избивает их, душит, затем достреливает… >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

В Хабаровске овощи из Китая выдают за фермерские
3

Анна Седокова показала, как делает свои губы пухлыми
4

Более 1,5 миллионов рублей получит оленеводство в Хабаровском крае
5

Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры