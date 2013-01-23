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В Китае презентовали сверхдешевый смартфон – скоро премьера в России 15.02 16:58
Сайт Twitter атаковали хакеры 21.10 18:33
Седьмой iPhone вышел, а каким будет восьмой? 18.09 12:04
На гаджет-шоу в Берлине китайский Huawei представил новые телефон и планшет (ФОТО) 03.09 18:02
ГД РФ разрешила рекламировать пиво в СМИ и на стадионах 04.07 16:32
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Под Новосибирском девятиклассник повесился в раздевалке 14.02 12:47
Соболезнования со всего мира поступают в московское представительство Татарстана 18.11 16:22
В Кургане в суде взорвалась бомба, а не граната 01.11 15:51
В Воронеже вклады в зарубежных банках стали несовместимыми со статусом депутата 29.06 16:43
Свадьба 44-летней голливудской звезды Дженифер Энистон пока не состоится 16.06 12:04
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Лондонский "Тоттенхэм" хочет приобрести Халка 02.05 15:07
На престол Нидерландов взошёл новый король Виллем-Александр 30.04 17:02
Боб Сапп станет соперником Александра Емельяненко 19.04 20:54
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Сборной России спущен строгий план по медалям 27.03 13:55
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В Чите изнасиловали 13-летнюю девочку, преступника ищут 16.03 15:57
Транспортникам Хабаровска отказано в повышении цены проезда 22.02 16:11
Опальный журналист Белковский пошутил насчет обвинений в адрес его статьи 20.02 17:29
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ВЦИОМ: По какому времени удобно жить россиянам? 19.02 22:08
Шестикратный паралимпийский чемпион Писториус по ошибке застрелил подругу 14.02 13:28
Новым командующий силами НАТО в Афганистане назначен Джозеф Данфорд 10.02 14:32
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Сборная России по хоккею по буллитам обыграла финнов в матче Евротура 06.02 22:12
Премьер Грузии не намерен отказываться от французского гражданства 06.02 15:55
Французские геи хотят оплодотворяться за государственный счёт 04.02 16:13