Street Art на одежде

6 августа 2022

Анастасия, известная под именем MSBaby, запустила свою линейку одежды, над которой она работала долго и усердно. Настя является художником, дизайнером и кастомайзером.



«Быть не похожей на всех» - и есть ее девиз. В свои 16 лет Настя начала интересоваться стрит-арт и хип-хоп культурой. Впервые она рассказала об этом в социальных сетях. Было много недопонимания со стороны сверстников и родителей. Но это ее не остановило. Она продолжила заниматься хобби, которое вскоре переросло во что-то большее. На примере ее истории, можно увидеть, что никогда не надо сдаваться, даже если очень тяжело и это творческое направление.





- Анастасия, вы занимаетесь современным искусством, рисуете в стиле street art и занимаетесь кастомизацией одежды. Как вы осознали, что это ваше?

- Честно признаться, я до сих пор не пришла к такому выводу, что это та сфера деятельности, в которой я себя вижу следующие 10 лет, например. Почему я сказала не всю жизнь, объясню: человек по своей натуре должен развиваться в разных направлениях, а не быть прикованным только к одному делу. И желательно каждые 5-10 лет он должен менять сферу или добавлять какие-то новые занятия, при этом не забрасывая свое основное дело. И я с этим согласна на все 100 процентов, так как ты открываешь для себя новые горизонты и возможности, у тебя в окружении появляются новые люди и ты сам начинаешь меняться.



Очень важно чувствовать себя уверенным и знать, что ты посилен сделать любой заказ клиента, что ты например сможешь провести даже «инструктаж» человеку, который хочет начать заниматься этим же делом. Или просто быть уверенным в том, что ты находишься на правильном пути и вкладываешь в себя знания и не сидишь на месте. А у меня такого нет. Хочу здесь привести наглядный пример. Представим круг, самый обычный круг и его границы (внутри него находятся люди, которые всех себя отдают этому делу, каждый день узнают что-то новое и тд), а я нахожусь за пределами данного круга и я все никак не могу вовлечь себя внутрь него, меня постоянно что-то останавливает. Но маленький дисклеймер: я на это лето и дальнейшие месяцы буду усерднее работать над собой и своим делом, т.к. я понимаю, что на одном месте останавливаться нельзя, а нужно постоянно, каждый день двигаться вперед и достигать поставленных целей!



«Чтобы стать успешным в каком то деле, чтобы стать действительно квалифицированным специалистом нужно уделять этому большую часть своего времени» и есть еще такая теория, что когда ты позанимаешься более какого-то определенного количества времени, то ты станешь профессионалом своего дела.

Чтобы понять твое это или нет нужно, опять же, пробовать разные сферы деятельности и изучать себя с помощью них.





- Почему вы решили заниматься искусством? Когда проснулась тяга к этому?

- ...с лет 5-6 и до 16 я занималась художественной гимнастикой и параллельно с этим я ходила в художественную школу, где прозанималась около 9 лет. Сколько я себя помню, меня всегда тянуло к творчеству, в любое время я готова была только рисовать и придумывать дизайны для одежды (я даже помню, как я в 6 лет твердила о том, что, когда я вырасту, то начну продавать свои картины и стану дизайнером), но из-за ежедневных тренировок и от постоянного подавления своей личности окружающими меня людьми, пропало желание заниматься каким либо творчеством. И я отложила это дело на 5 лет.



Но в 2020 году на карантине у меня появилось резкое желание рисовать на одежде (и я думаю, что карантин очень положительно отпечатался на многих людях, так как у каждого появилось гораздо больше времени на изучение себя. Многим просто нужно было себя занять и поэтому, как по мне, творчество в этом очень помогло и оно дало свои плоды людям), и я начала изучать эту тему глубже, узнавала и искала необходимую мне информацию, искала людей, которые этим занимаются и решила для себя, что я просто обязана это попробовать. С марта 2020 года я погрузилась обратно в творчество, у меня опять «загорелись глаза» и я поняла в какой сфере я хочу достигнуть определенных высот для себя. Параллельно с кастомацией вещей я возобновила написание картин, я начала пробовать новые стили для себя и пришла к тому, что я имею сейчас.



А с сентября я поняла, что я хочу попробовать что-то новое с одеждой, и ко мне пришла мысль, что можно экспериментировать с вышивками, к тому же до этого времени я никогда ничего не вышивала и почти не держала иголку в руках. Меня это даже не смутило, ведь как только ко мне в голову пришла эта мысль, я пошла в магазин за необходимыми материалами и начала действовать. И знаете что? У меня начало получаться с первого раза. Я не знаю, магия это или нет, но все, что касается творчества, зачастую у меня всегда все идет с первого раза, и это не может не радовать. Я думаю, что ко всему этому стоить добавить, что я еще увлекаюсь съемкой видео, монтажом и обработкой фотографий, и в целом кинематографом. И поэтому я могу совмещать все свое творчество воедино и тем самым даже продвигать себя в социальных сетях.



- Что вас вдохновляет?

- Мне порой кажется, что вдохновение я вижу во всем. Это может быть: музыка, соцсети, природа, книги, фильмы и все, что мне кажется интересным. Так же это люди. У меня есть кумиры, чьим творчеством я действительно вечно могу восхищаться и видеть в этом порцию вдохновения.

А именно это Lil peep (человек, чью музыку я слушаю каждый день, и благодаря ему я всегда справляюсь со своей тревожностью и с моим нестабильным эмоциональным состоянием. У него есть трек «right here» и строчки, которые я далее напишу всегда греют мне душу и после них складывается ощущение, что я не одна и есть человек, который морально всегда рядом “Baby, how you doing? I know you're not doing the best, but I'm here, I'll always be here.

Tell me if you need me and call me if you feelin alone 'cause I'm here, I'm always right here.”)

Billie Eilish - здесь просто скажу, что это показатель сильного человека и человека, кто занимается своим делом не ради получения выгоды, в плане денег, а для себя, что действительно чувствуется.

Из художников меня очень привлекает Ben Evans. В его работах я вижу 100% свою эстетику.

А что касаемо «мотивации», то здесь я скажу только одно. Ты либо делаешь, либо нет. Мотивация - это твоя жизнь, ты не должен искать никакие поводы, чтобы сделать определенные вещи.







- Было ли желание все бросить?

- Честно признаюсь, да, были и эти мысли ко мне подкрадываются ну очень частно, что очень сказывается на моем эмоциональном состоянии. Но при этом я всегда в голове держу такую фразу, что «человек сдается за шаг до успеха» и поэтому даже если такие мысли и приходят, я могу дать себе отдых в размере недели, может даже месяца. Как только я выхожу из этого состояния, я понимаю, что не могу я позволить себе взять и все бросить, так как у меня все таки есть цели до которых я хочу дойти (и я это сделаю, хоть и маленькими шажками).

И что я еще заметила, что как только проходит этот «апатичный» период ко мне приходят новые идеи для видео/артов/кастома. Это заставляет задуматься, что все делается не зря и все прожитые эмоции тоже не зря. Только благодаря им ты становишься сильнее и больше понимаешь, куда тебе нужно двигаться.







- Если бы вам предложили телепортироваться в любое место на Земле, чтобы нарисовать его, куда бы вы отправились?

- Это было бы единственное место, а именно, Time Square. Объясню почему: меня уже года 2-3 тянет именно в это место. И как только я начинаю представлять, что я стою там, то у меня мурашки по коже. Я даже представить не могу насколько много там находится абсолютно разных, интересных и удивительных людей, которые находятся в моменте и кайфуют от своей жизни.





- На сколько я знаю, у вас есть своя коллекция кофт. Вы рисуете на заказ не только на одежде, но и на холсте. Планируешь дальше развиваться в этом направлении? Если да, то каким образом? Может это участие в выставке, открытие личного бренда?

- По поводу коллекции кофт, это достаточно интересная история. В общем, у меня был знакомый, который хотел создать свой бренд одежды и попросил меня ему в этом деле помочь, чтобы я подкидывала ему идеи и направляла его. Потом на какое-то время мы поставили это на паузу. И потом, месяца через два-три, он снова мне пишет, чтобы я поучаствовала в его втором дропе лонгсливов, и как раз тогда мы решили, что это будут «skeleton». И мы начали работу. Я организовала съемку, вышивала целыми днями и ночами эти лонгсливы и продумывала контент. Что касаемо развития в дальнейшем, то я безусловно хочу прокачивать свои скилы и подниматься на более высокие уровни, работать с новыми интересными людьми и набираться как можно больше опыта, ну и конечно больше практиковаться. Я вообще, с середины карантина мечтаю о своей выставке артов, но пока у меня нет должного количества работ, чтобы создавать целую выставку, но в планах на будущее этот пункт присутствует.

Так же хотелось бы активно вести как свой основной аккаунт, так и рабочий, и я в скором времени хочу продумать концепцию и буду прописывать детали, идеи и то, как я хочу, чтобы это все презентовалось.



- В какой атмосфере вы рисуете?

- Ой, это очень интересный вопрос. Я всегда рисую в разной атмосфере и в разном настроении. Порой мне хочется устроить себе максимально романтичную обстановку, а именно это, приглушённый свет, светодиодная лента, аромапалочки и какая-нибудь лирическая музыка. А порой, настроение просто побыть в тишине, со своими мыслями.



Но при этом, какая бы атмосфера не была, это невероятный внутренний прилив энергии, вдохновения и спокойности, чего всегда не хватает в моей жизни. Я так скучаю по таким вечерам, когда я отдаюсь своему делу и делаю то, что мне безумно нравится.



- Что вы считаете самым важным и ценным в искусстве?

- ...Как бы банально это не звучало, но это любовь к своему делу. Когда от тебя исходит это чувство и когда ты влюблен в то, что тебя окружает и чем ты занимаешься, то это дает бешеную энергетику, которая направляется в нужное русло. Можно даже привести пример на двух людях: 1-ый человек - не очень то и горит тем, что он делает, но при этом он видит в этом какую то выгоду и пытается только ради этого делать.

А 2-ой человек настолько влюблен в свое дело, что ему даже не важно, что он может от этого получить, он просто кайфует от времяпрепровождения. И из этого можно извлечь определенные выводы.





- Как относишься к искусству Фелико Пантоне, Cambell, Ryan McGinness, Futura и Kaws?

- Пока что я более менее хорошо знакома с творчеством Ben Evans, про которого я говорила выше. Но к своему стыду я пока не могу рассуждать про творчество других художников и в целом, творческих людей. Но это мой стимул начать изучать эту тему и становиться более образованнее в этой теме.





На данный момент Анастасия переехала в более творческий город Санкт-Петербург, где активно реализовывает свои идеи и продвигает кастоминизированнную одежду.