Евгений Сатановский: у России хватает всего для уничтожения США, а по мелочам разбирается Мария Захарова

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 октября 2021, 19:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Послы десяти стран, работающих в Турции, сообщили, что не будут вмешиваться во внутренние дела государства, после чего Эрдоган заявил, что дипломаты «извлекли урок» и теперь будут осторожнее в высказываниях. Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил о ситуации президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского

- Эрдоган напугал послов «цивилизованных» стран?

- Это называется «наезд-откат», то есть обычный рэкет. Эрдоган добился своего - ну и зачем ему теперь высылать дипломатов? Он их напугал? Напугал. Они подтвердили, что ни в коем случае не будут вмешиваться во внутреннюю политику Турции? Подтвердили. Ну и всё, и в данном случае Эрдогану больше ничего и не надо.

- Вообще, приятно наблюдать, как «султан» строит руководителей посольств аж десяти стран Запада, включая США, Германию, Францию и еще, как сказал поэт, «датчан и разных прочих шведов»!

- Они решили вмешаться во внутренние дела Турции, подписав письмо, в котором предлагали выпустить правозащитника, третий год сидящего в турецкой тюрьме по обвинению в заговоре. Кстати, среди всего прочего он предлагал некие достойные вещи, например, о признании геноцида Турцией армян, о том, что нехорошо поступили с греками лет 100 назад, что пора перестать угнетать курдов и т.п. Но Эрдоган тут же сделал заявление, что будет высылать послов, и те пошли на попятную.

- В Турции теперь взлетела лира.

- Позиция сильного лидера всегда помогает экономике. А на Донбассе сейчас очередной бардак: сбили там этот турецкий байрактер? Нет, не сбили. Были ли какие-то меры воздействия на Турцию? Нет, не были.

- Россия запретила ввоз мандаринов из Турции, поскольку в них обнаружены пестициды.

- Да уж, эта мера воздействия определенно произвела на Донбассе огромное впечатление! К тому же мы имеем очередной бардак с решением суда Амстердама о передаче Украине скифского золота. Мы что-нибудь сделали по этому поводу? Нет, не сделали.

- Ну а как нам действовать в этом случае?

- Разве Россия проведет спецоперацию по возвращению скифского золота в Крым? Разве в Амстердам нагрянет наш десант для того, чтобы отбить это золото? Но ведь это был бы беспрецедентный захват! А что касается всех европейских судов, то они имеют обыкновение вытирать о Россию ноги - будь то вопросы газа, нефти, Украины, «прав человека», теперь вот золото. А может, лучше нам подождать, когда Нидерланды вернут это золото Украине, а потом забрать его вместе с ней и вернуть всё это в Крым? Ведь золото лежало в Крыму с древних времен, его там нашли и выкопали. Оно было не во Львове, не в Киеве и тем более не в Амстердаме. Но Россия не проведет в Амстердаме спецоперацию, а пока будет судиться дальше.

- А ведь у нашей страны, думаю, теперь есть все возможности вернуть себе украденное.

- Очень хорошей мерой воздействия является то, когда флот подходит к берегам и начинает учения, как было и при Петре Великом, и при Екатерине Второй. Или когда в Париже, по-моему, в ХIХ веке решили выпустить в свет спектакль, в котором всячески поносили русского царя, а он обещал прислать тысяч двести зрителей в армейских шинелях. Или как при Сталине и вплоть до брежневских времен за рубежом действовали наши спецслужбы. К сожалению, такие времена прошли.

- У нас газовые контракты, мы поставляем газ в Европу…

- А что, разве Эрдоган не торгует с Европой тем же газом? Или у наших стран все-таки разные подходы к ситуациям подобного рода? Мне могут ответить, дескать, мы так не поступаем. А вот Эрдоган так поступает! Он много чего делает, а мы много чего не делаем. Кстати, в Израиле подобную ситуацию называют – папа сошел с ума. То есть если знают, что ты поступишь неадекватно, то тебя не тронут, потому что с тобой лучше не связывается и не наступать тебе на ногу.

- Но мы-то пока с ума не сошли, хотя нас всячески провоцируют, и уже все ноги оттоптали!

- Напоминаю, сейчас те наши граждане, кто намеревается ехать в Америку, должны будут наведаться в посольство США в Варшаве и получить визу там. Нет, если Госдеп США до сих пор считает, что Варшава – это один из городов России, тогда всё понятно: американцы так троллят поляков. Но что-то мне подсказывает, что всё-таки троллят нас.

- Не думаю, что Россия оставит это без ответа. Он последует, но тогда, когда будет удобно нам. А вот Эрдоган, похоже, иногда горячится…

- Эрдоган – это очень специфическая фигура, и, конечно, авантюрист, который может совершать поступки подобного рода. Что касается нашего руководства, то оно понимает, что у России хватает всего для уничтожения США и остального «рядом стоящего», а по всяким-разным мелочам посылают разбираться Марию Захарову.

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