Хаос, возникший после убийства Джорджа Флойда, быстро распространился по всем 50 штатам США. Люди пошли маршем на Белый дом, сжигали национальные флаги. Кажется, это конец всего, что осталось от «американской мечты».
В то время как США борются с пандемическим и экономическим кризисом, они теперь также должны бороться с огненной бурей, вспыхнувшей в ответ на видео убийства Флойда от рук полицейского.
В Миннесоте, Детройте, Нью-Йорке, Калифорнии, Кентукки, Техасе, Орегоне, Флориде, Джорджии, Вашингтоне и многих других городах тысячи протестующих вышли на улицы, требуя «справедливости». В некоторых штатах были подожжены полицейские участки. В Атланте протестующие штурмовали штаб-квартиру CNN. В Вашингтоне тысячи протестующих собрались перед Белым домом и повалили баррикады, вступив в столкновение с полицией. Комендантский час объявили в общей сложности в 40 городах. Фото сожженных флагов перед Белым домом заставило многих убедиться, что «американской мечте» пришел конец.
Пандемия коронавируса привела к глубокому и глобальному психологическому кризису. Разрушение, вызванное пандемией, особенно на Западе, пошатнуло устой, построенный на империалистической капиталистической системе и вытекающих из нее культурно-нравственных ценностях. Представитель ЕС назвал нынешний период «рассветом Азиатского века», некоторые американские эксперты делают заявления о том, что «глобальная гегемония Соединенных Штатов» закончилась.
Протесты, вызванные убийством Флойда, на самом деле являются результатом краха американской системы. Пандемия коронавируса пролила свет на американский кризис в здравоохранении, экономике, политике, армии и т. д.
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Кризис здравоохранения
В то время как пандемия коронавируса испытывала системы здравоохранения во всем мире, Соединенные Штаты были наименее успешны в этом аспекте и «потерпели неудачу», как выразились многие американские СМИ. Система здравоохранения США рухнула уже в начале пандемии, когда федеральное правительство не смогло распределить помощь. Медицинские работники не получали средства индивидуальной защиты, медсестры протестовали перед Белым домом, но безрезультатно. По данным Департамента здравоохранения и социальных служб, 62 690 медицинских работников в стране заразились новым вирусом, 294 – умерли. Имейте в виду, что это только официальные цифры, и большинство считает, что фактические – намного выше.
Экономический кризис
Согласно данным, опубликованным Министерством труда США, число заявок на пособие по безработице достигло в общей сложности 40,7 миллиона. Продажи жилья упали на 33,8%, что стало самым большим снижением с января 2001 года. Председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл заявил, что во втором квартале этого года прогнозируется рецессия до 30%. Пауэлл также предсказал снижение ВВП США до 30%. По словам экспертов, потребуется много лет, чтобы экономика США достигла своего прежнего уровня.
Политический кризис
В США высокий уровень неодобрения правительства, которое не смогло найти выход из кризиса, не смогло принять необходимые меры и больше беспокоится о сохранении прибыли компаний, чем о массовой гибели людей. Между демократами и республиканцами продолжается спор о том, кто несет ответственность за этот кризис.
Одна из стратегий, которую американские политики использовали, чтобы избежать ответственности перед грядущими выборами, заключается в том, чтобы обвинить Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким образом американские политики хотят направить общественный гнев, вызванный гибелью людей и экономическими страданиями от пандемии коронавируса, на Китай, а не на самих себя.
Глобальный кризис
Соединенные Штаты, которые не справились со своими внутренними проблемами, регулярно откровенно вмешиваются в дела суверенных государств по всему миру. Утратив свое прежнее глобальное влияние, США становятся агрессивными, а их отношения с европейскими странами постепенно разрушаются.
Несколько дней назад канцлер Германии Меркель заявила, что отношения ЕС с Соединенными Штатами испытывают большие трудности. Верховный представитель ЕС Боррелл признал, что наступающий «Азиатский век» – это конец глобальной системы, возглавляемой Соединенными Штатами, и что Европа сталкивается с давлением, со стороны Вашингтона.
США проиграли все войны, которые вели более 20 лет
Внутренний кризис в США имеет прямую связь с его провалами во внешней политике. Экономика США, подпитываемая постоянными войнами, теперь не может взять себя в руки. Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой в мире после 1991 года, но им не суждено было долго удерживать свои позиции. Вторжения в Афганистан и Ирак оказались лишь попыткой отсрочить неизбежный крах. Соединенные Штаты осуществляли эти вторжения не для того, чтобы установить новый мировой порядок, а для того, чтобы предотвратить появление любых держав, которые могли бы встать на их пути. Американская политика сближения с Россией в отношении Китая и сближение с Китаем в отношении России также потерпели крах.
Планы США по разделу Сирии были приостановлены. Агрессивная политика США в отношении России и Ирана привела к разногласиям между европейскими странами. Американо-европейские отношения переживают самые серьезные трудности со времен Второй мировой войны.
США не могут управлять своей собственной страной и не могут вмешиваться в глобальные события. Полный крах, кажется, неизбежен.