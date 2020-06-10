«Прощай, американская мечта!»: в постпандемической холодной войне Соединенные Штаты теряют Европу

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10 июня 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: United World

Хаос, возникший после убийства Джорджа Флойда, быстро распространился по всем 50 штатам США. Люди пошли маршем на Белый дом, сжигали национальные флаги. Кажется, это конец всего, что осталось от «американской мечты».

В то время как США борются с пандемическим и экономическим кризисом, они теперь также должны бороться с огненной бурей, вспыхнувшей в ответ на видео убийства Флойда от рук полицейского.

В Миннесоте, Детройте, Нью-Йорке, Калифорнии, Кентукки, Техасе, Орегоне, Флориде, Джорджии, Вашингтоне и многих других городах тысячи протестующих вышли на улицы, требуя «справедливости». В некоторых штатах были подожжены полицейские участки. В Атланте протестующие штурмовали штаб-квартиру CNN. В Вашингтоне тысячи протестующих собрались перед Белым домом и повалили баррикады, вступив в столкновение с полицией. Комендантский час объявили в общей сложности в 40 городах. Фото сожженных флагов перед Белым домом заставило многих убедиться, что «американской мечте» пришел конец.

Пандемия коронавируса привела к глубокому и глобальному психологическому кризису. Разрушение, вызванное пандемией, особенно на Западе, пошатнуло устой, построенный на империалистической капиталистической системе и вытекающих из нее культурно-нравственных ценностях. Представитель ЕС назвал нынешний период «рассветом Азиатского века», некоторые американские эксперты делают заявления о том, что «глобальная гегемония Соединенных Штатов» закончилась.

Протесты, вызванные убийством Флойда, на самом деле являются результатом краха американской системы. Пандемия коронавируса пролила свет на американский кризис в здравоохранении, экономике, политике, армии и т. д.

Кризис здравоохранения

В то время как пандемия коронавируса испытывала системы здравоохранения во всем мире, Соединенные Штаты были наименее успешны в этом аспекте и «потерпели неудачу», как выразились многие американские СМИ. Система здравоохранения США рухнула уже в начале пандемии, когда федеральное правительство не смогло распределить помощь. Медицинские работники не получали средства индивидуальной защиты, медсестры протестовали перед Белым домом, но безрезультатно. По данным Департамента здравоохранения и социальных служб, 62 690 медицинских работников в стране заразились новым вирусом, 294 – умерли. Имейте в виду, что это только официальные цифры, и большинство считает, что фактические – намного выше.

Экономический кризис

Согласно данным, опубликованным Министерством труда США, число заявок на пособие по безработице достигло в общей сложности 40,7 миллиона. Продажи жилья упали на 33,8%, что стало самым большим снижением с января 2001 года. Председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл заявил, что во втором квартале этого года прогнозируется рецессия до 30%. Пауэлл также предсказал снижение ВВП США до 30%. По словам экспертов, потребуется много лет, чтобы экономика США достигла своего прежнего уровня.

Политический кризис

В США высокий уровень неодобрения правительства, которое не смогло найти выход из кризиса, не смогло принять необходимые меры и больше беспокоится о сохранении прибыли компаний, чем о массовой гибели людей. Между демократами и республиканцами продолжается спор о том, кто несет ответственность за этот кризис.

Одна из стратегий, которую американские политики использовали, чтобы избежать ответственности перед грядущими выборами, заключается в том, чтобы обвинить Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Таким образом американские политики хотят направить общественный гнев, вызванный гибелью людей и экономическими страданиями от пандемии коронавируса, на Китай, а не на самих себя.

Глобальный кризис

Соединенные Штаты, которые не справились со своими внутренними проблемами, регулярно откровенно вмешиваются в дела суверенных государств по всему миру. Утратив свое прежнее глобальное влияние, США становятся агрессивными, а их отношения с европейскими странами постепенно разрушаются.

Несколько дней назад канцлер Германии Меркель заявила, что отношения ЕС с Соединенными Штатами испытывают большие трудности. Верховный представитель ЕС Боррелл признал, что наступающий «Азиатский век» – это конец глобальной системы, возглавляемой Соединенными Штатами, и что Европа сталкивается с давлением, со стороны Вашингтона.

США проиграли все войны, которые вели более 20 лет

Внутренний кризис в США имеет прямую связь с его провалами во внешней политике. Экономика США, подпитываемая постоянными войнами, теперь не может взять себя в руки. Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой в мире после 1991 года, но им не суждено было долго удерживать свои позиции. Вторжения в Афганистан и Ирак оказались лишь попыткой отсрочить неизбежный крах. Соединенные Штаты осуществляли эти вторжения не для того, чтобы установить новый мировой порядок, а для того, чтобы предотвратить появление любых держав, которые могли бы встать на их пути. Американская политика сближения с Россией в отношении Китая и сближение с Китаем в отношении России также потерпели крах.

Планы США по разделу Сирии были приостановлены. Агрессивная политика США в отношении России и Ирана привела к разногласиям между европейскими странами. Американо-европейские отношения переживают самые серьезные трудности со времен Второй мировой войны.

США не могут управлять своей собственной страной и не могут вмешиваться в глобальные события. Полный крах, кажется, неизбежен.