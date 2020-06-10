Принц Лихтенштейна: позиция Запада по отношению к Москве – сочетание наивности и высокомерия

Аргументы Недели → Иносми о России 13+

10 июня 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Geographic Intelligence Services

Diplomatic World

По мере того, как мир распадается на политические и торговые блоки, крупнейшие державы меняют свои геополитические планы. И у Европы, и у России есть веские причины для разрешения своих разногласий и более тесного сотрудничества. Почему? Объясняет Принц Лихтенштейнский Михаил – основатель и председатель геополитической консалтинговой компании и информационной платформы Geographic Intelligence Services.

Очевидно, период глобализации уже подходит к концу. Напористый Китай больше не признает роль региональной державы и бросает вызов существующему мировому порядку. Он нарушает правила, регулирующие защиту интеллектуальной собственности и инвестиций, а также международные антидемпинговые правила. Китай стремится стать более самодостаточным и развивает свой собственный экономический и политический блок.

В геополитическом плане Китай убеждён, что сдерживается Соединенными Штатами и поэтому занял враждебную позицию по отношению к союзникам Вашингтона у своих границ: в частности, к Японии и Тайваню, а также Филиппинам, Вьетнаму и Индонезии.

Действительно, политика США долгое время была направлена на сдерживание Китая. Например, Транстихоокеанское партнерство, грандиозный проект свободной торговли, согласованный администрацией президента Барака Обамы (2009-2017 годы) и затопленный его преемником Дональдом Трампом в начале 2017 года, демонстративно исключил Китай. Сейчас же администрация Трампа занимается жарким торговым спором с Китаем – и не без оснований.

Чтобы минимизировать последствия экономических санкций и других потенциальных ответных шагов со стороны США, Китай стремится стать более самодостаточным и развивает свой собственный экономический и политический блок, находящийся вне досягаемости США. Это, вероятно, будет препятствовать развитию мировой торговли и увеличивает опасность политических и вооруженных конфликтов.

Ситуация сложная и для России, и для Европы. Российская Федерация имеет общую границу с Китаем протяженностью около 4500 километров и еще 3000 километров с Монголией – обширной, малонаселенной страной, зажатой между Россией и Китаем. Российская Сибирь имеет всего около 34 миллионов жителей. А к югу от границы проживает почти 1,4 миллиарда китайцев – в 37 раз больше населения Сибири. Общая численность населения России невелика по сравнению с Китаем, как и размер российской экономики по сравнению с китайской.

Позиция Запада по отношению к Москве после украинского кризиса 2014 года была сочетанием наивности и высокомерия. Москва здесь находится в сложном положении. Ее отношения с США плохи, и России пришлось действовать в условиях режима западных санкций. Да, санкции действительно укусили, но и побудили Россию стать экономически более самодостаточной.

Между Вашингтоном и Москвой существуют сферы взаимного недоверия. Внешнеполитические службы США демонстрируют слабое понимание сегодняшней России. Администрация Обамы втирала соль в старые раны России, когда пренебрежительно называла ее просто «региональной державой». Лучшей реакцией было бы увеличение расходов на оборону, особенно в Германии, чтобы продемонстрировать решительность НАТО. В долгосрочной перспективе это могло бы быть экономически менее затратным для Европы. Реакция США была сильной на словах, но две фундаментальные ошибки ослабили ее. Белый дом заявил о своей готовности предпринять все возможные действия против России – кроме военных. Это равносильно тому, чтобы дать Москве карт-бланш на Украине. Вашингтон допустил еще одну ошибку, когда позволил Кремлю подумать, что администрация Обамы пыталась поддержать смену режима в России. По иронии судьбы, американская правящая элита пришла в ярость, когда появились доказательства вмешательства России в президентские выборы в США.

Тем не менее, самая серьезная проблема Москвы заключается не в ее отношениях с Западом. Она балансирует свои отношения с Китаем. С одной стороны, санкции заставили Россию наладить тесные связи с Китаем – самым важным соседом России. Однако для России крайне важно сохранить свой суверенитет и независимость по отношению к своему восточному соседу. Москва хочет иметь дело с Пекином на равных условиях. Поскольку отношения с США вряд ли улучшатся в ближайшее время, России придется полагаться на партнерские отношения с Европой и Японией, чтобы активизировать свою экономику и противостоять Китаю как более равноправному партнеру.

Главная забота Кремля – это не западная граница России. Это шаткое состояние его экономики и необходимость вести дела с Китаем на равных. И здесь кроется решающее открытие для Европы. Европа не может позволить себе упустить экономические и политические возможности, которые открываются перед ее восточным соседом. Несмотря на санкции, Россия является важным партнером для Европы. Политически нельзя игнорировать такого большого соседа. Торговля и инвестиции действительно важны; поставки природного газа жизненно важны для обеих сторон. В интересах Европы было бы избежать еще одного разрыва с Россией.

Географический потенциал России огромен. Европа не может позволить себе потерять свое стратегическое положение, упустить экономические и политические возможности, которые лежат у ее восточного соседа, и оставить прибыльный бизнес освоения Сибири Китаю.

В конечном итоге будут найдены какие-то решения для замороженных конфликтов в Абхазии, Осетии, Донбассе и Крыму. А глубокое понимание на Западе того, что политические и управленческие системы России лучше оставить на усмотрение ей самой, поможет уменьшить глубоко укоренившийся страх России перед иностранным вмешательством.

Для Европы гораздо лучше работать в тесном контакте с Россией, чем вынуждать Москву становиться партнерами с Китаем.