Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью жители Курска слышали хлопки, и сработала система ПВО

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27 апреля 2022, 07:31 Источник: Роман Старовойт

Роман Старовойт, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В граничащей с Украиной Курской области ночью сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Жители Курска ночью проснулись от звуков хлопков. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал предварительную информацию об инциденте в своем Telegram.

По сведениям главы региона, в 2:45 многие жители Курска услышали хлопки. уточняются. "По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", - пишет Старовойт. Подробности произошедшего Роман Старовойт уточнит позже.

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