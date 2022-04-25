Авария произошла на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе

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25 апреля 2022, 10:33 Источник: РИА "Новости"

шахта, pixabay.com

На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе в понедельник произошла авария на водоотливе. В МЧС к настоящему моменту подтвердили вышеуказанную информацию и сообщили, что проводится эвакуация горняков.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы заявили, что из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе эвакуируют 210 горняков. Отмечалось, что связи с двумя горняками нет.

В региональном главке МЧС заявили, что на месте в настоящий момент работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.