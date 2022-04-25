ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Утром в понедельник, 25 февраля, Федеральная служба безопасности сообщила, что на Ставрополье был задержан исламист, который планировал теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.
Согласно последней информации, в Ставрополе была вскрыта и пресечена деятельность сторонника "Исламского государства"*, который планировал совершить теракт. К настоящему моменту злоумышленник задержан, он дал признательные показания.
В ходе обыска у подозреваемого были найдены поражающие элементы и взрывчатка.
* "Исламское государство" – это террористическая организация, которая запрещена на территории России.