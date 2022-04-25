Расчеты российской ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

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25 апреля 2022, 09:57

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Расчеты российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата на территории Курской области. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«В Курской области расчеты российской ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что инцидент произошел около 04:00 в селе Боровское Рыльского района», — пишет TG-канал.

Согласно имеющимся сведениям, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось ранее сегодня, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар указал, что конфликт на Украине может со временем привести к социальным и экономическим проблемам в ряде стран Европы.