В Дубне пациентке удалили миому диаметром 10 сантиметров

Специалисты Дубненской больницы удалили пациентке в возрасте тридцати двух лет крупную миому, сохранив репродуктивные органы, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В учреждение поступила женщина, которая жаловалась на резкую сильную боль в животе. В ходе диагностики у пациентки обнаружили миому матки больших размеров, на ножке, с перекрутом.
Диаметр миомы составил десять сантиметров. Удалить ее решили лапароскопическим методом, что позволило сохранить репродуктивную функцию организма. Операция была проведена успешно, женщина уже выписана.