В Дубне пациентке удалили миому диаметром 10 сантиметров

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Специалисты Дубненской больницы удалили пациентке в возрасте тридцати двух лет крупную миому, сохранив репродуктивные органы, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В учреждение поступила женщина, которая жаловалась на резкую сильную боль в животе. В ходе диагностики у пациентки обнаружили миому матки больших размеров, на ножке, с перекрутом.

Диаметр миомы составил десять сантиметров. Удалить ее решили лапароскопическим методом, что позволило сохранить репродуктивную функцию организма. Операция была проведена успешно, женщина уже выписана.