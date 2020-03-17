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Близкие Началовой встретились у могилы певицы в день ее смерти

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Близкие Началовой встретились у могилы певицы в день ее смерти
фото: instagram

Прошло чуть более года с того момента, когда стало известно о смерти певицы Юлии Началовой, однако за это время, пережитого после ее ухода, легче не стало никому.

На Троекуровском кладбище Москвы у могилы певицы огромное количество цветов. Живая коллекция пополнилась свежими пестрыми тюльпанами, розами практически всех расцветок, аромат от которых разносится на довольно большое расстояние, создавая впечатление, что находишься в саду. По округе разливались Песни Началовой. Они доносились из магнитофона, который принес один из ее очень давних поклонников.

Надо сказать, что пришедшие вели себя по-разному: кто-то плакал навзрыд у ее креста, кто-то нежно гладил портрет улыбающейся Юли, кто-то просто принес и положил цветы, надолго задержавшись у могилы.

СЕ

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