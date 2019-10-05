В Новороссийске депутат сбил ребенка и скрылся

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5 октября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Депутат новороссийской думы Виталий Бут наехал на маленького ребёнка на пешеходном переходе на улице Героев Десантников и скрылся с места происшествия. Известно, что инцидент произошёл в пятницу, 4 октября.

Согласно источнику, Виталий Бут за рулём автомобиля Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что политик даже не вышел из салона автомобиля после аварии проверить состояние сбитого ребёнка, передаёт РЕН ТВ.

Однако через некоторое время виновник ДТП был задержан. В отношении депутата возбужденно уголовное дело об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

Состояние пострадавшего ребёнка не сообщается.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.