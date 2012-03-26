В Подмосковье ликвидирована подпольная лаборатория по производству амфетамина

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками Межмуниципального управления МВД России «Раменское», при участии сотрудников ФСБ России 24 марта 2012 г. около 23:30 при проведении оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое мужчин: 32-летний житель г. Жуковский и 27-летний житель пос. Дубовая роща Раменского района» - сообщил руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.





При проведении личного досмотра задержанных в карманах спортивных брюк полицейские обнаружили свертки из полимера с порошкообразным веществом светлого цвета.

При проведении обыска в доме, который арендовали задержанные, оперативники обнаружили:

- 26 патронов калибра 5,45 мм;

- емкость с порошкообразным веществом светлого цвета, со слов одного из задержанных, являющимся наркотическим средством амфетамином, изготовленным им и предназначенным для дальнейшего сбыта;

- лабораторное оборудование, вещества и предметы, использованные для изготовления наркотических средств.

Боеприпасы, порошкообразное вещество и все обнаруженные предметы были изъяты и направленны на исследования.

Результаты проверки подтвердили, что изъятое вещество является амфетамином, общим весом около 250 г.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания при Межмуниципальном управлении.

«Следственным управлением МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - добавил Гильдеев.