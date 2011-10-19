В лесу обнаружены останки депутата и рядом ружье

На Украине в лесополосе на территории Сумской области недалеко от Степановки, в 600 м от железнодорожного переезда были найдены останки депутата райсовета Игоря Гирмана, пропавшего еще весной.



За это время тело 48-летнего мужчины практически мумифицировалось. Опознать депутата райсовета удалось только по ружью, которое было на него зарегистрировано. По данным экспертизы, Игорь Гирман умер на охоте. Это была не насильственная смерть и не несчастный случай.

Депутат райсовета Игорь Гирман ушел из дома 30 апреля 2011 года и не вернулся. Он работал главврачом в родном селе Степановка.

Следователи установили, что мужчину в тот день видели с охотничьим снаряжением и ружьем. Гирмана долго искали. Ближайший лес прочесали несколько раз, сообщает Утро.ру.

Милиция объявила его в розыск. Все усилия по поиску пропавшего парламентария не дали результатов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Восьмого октября останки Гирмана были найдены в лесополосе. Экспертиза подтвердила, что найденная мумия действительно является останками Игоря Гирмана. Согласно заключению специалистов, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.