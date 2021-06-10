Как разрушался режим Франко в Испании

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10 июня 2021, 07:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Режим Франко, также известный, как Фаланга, принёс Испании и бедствия и прогресс, но бедствий было всё-таки больше. Кровавая диктатура без жалости и сожаления уничтожала всех, кто ей препятствовал. Более того, сам генерал Франко во время Второй Мировой , и до её начала, активно поддерживал Адольфа Гитлера и Муссолини. Фашистская Италия и Третий Рейх считались главными и неотъемлемыми союзниками Испании. Но всё же именно Франко удалось пережить всех кровавых тиранов Европы и продолжать править вплоть до середины 70-х годов. Благодаря своей хитроумной политике, он оставался нейтральным во время Второй Мировой, хотя при этом, даже посылал на помощь Рейху знаменитую «Голубую дивизию». Можно сказать, что франкистский режим был одним из тех, который всё-таки сумел удержаться, несмотря ни на какие «толчки», устраиваемые бесстрашным сопротивлением. Его можно сравнить разве что с диктатурой Сантуша, существовавшей в Анголе на протяжении более, чем 35 лет.

На протяжении всего правления Франко с ним отчаянно боролись всевозможные радикалы и партизанские группы, мечтающие положить конец деспотии. Одними из главных врагов Фаланги были коммунисты. Они боролись с ним ещё во времена Испанской гражданской войны. Проиграв главную битву, и уступив Франко, коммунистически настроенные партизаны продолжили свою теневую войну. Нельзя сказать, что Фаланга держалась слишком крепко, и если бы сам «каудильо» не умер, она бы просуществовала ещё дольше. Напротив, режим начинало трясти буквально со всех сторон. После Второй Мировой, партизанские группы и анархисты сражались с франкистами так же, как и во все предыдущие годы. То и дело проходили сведения о нападениях на военные гарнизоны или форпосты. Для Басков и некоторых этнических меньшинств Испании Франко считался, пожалуй, главным врагом «всего живого». Именно в дни его правления появилась знаменитая организация экстремистов под названием ЭТА.

Во время Холодной войны режим Фаланги подружился с США и некоторыми странами Европы. На самом деле, в самой Европе и уж тем более в Америке, прекрасно понимали, кто именно стоит у власти в Испании. Но ненависть Франко к коммунистам и Советскому Союзу спасла ему жизнь на долгие годы. Именно из-за этой причины, франкисты сумели удержаться до 70-х годов. Тирания уже начинала шататься, и её падение казалось неизбежным ещё в 50-х. Если бы в США захотели убрать Франко, они бы сделали это за несколько недель. Левые радикалы продолжали наносить удары за ударами по испанскому правительству. В начале 50-х годов по всей Франкистской Испании проходили массовые демонстрации и протесты под экономическими лозунгами. В 1956 году Мадрид охватила волна студенческих выступлений. Акции продолжались вплоть до 60-х годов. Впрочем, в Каталонии тоже появились анти-испанские настроения. Существовать под гнётом тирана там никто не хотел. Но франкисты успешно справлялись со всеми демонстрациями и тщательно выслеживали экстремистские группировки.

Кризисом режима называется период с 1967 года, когда в стране постепенно начинался переход к демократии. В том же году был принят Органический закон о государстве, в соответствии с которым было произведено разделение постов главы государства и главы правительства. 22 июля 1969 года Франко назначил своим преемником принца Хуана Карлоса де Бурбона, наследником древней династии королей. Это было сделано на случай, если генерал умрёт раньше времени или будет убит террористами. Тогда же Франсиско Франко организовал новое правительство во главе с его верным соратником, адмиралом Карреро Бланко. В 73-м году Бланко едва не получил полный контроль над всей Испанией, благодаря инициативе его покровителя. Но 20 декабря Карреро был устранён боевиками ЭТА. В государстве начались разговоры о грядущем переходе к демократическим идеям. Диктатура уже более никого не устраивала. Франко уже не представлял собой сильного и харизматичного лидера. Его былая власть постепенно сходила на нет. Всему виной было его ухудшающееся состояние здоровье. «Каудильо» заработал себе острый перитонит. Он перенёс 2 инфаркта и ампутацию почти половины желудка. В 1975 году Франсиско Франко умер на радость всех, кто долгие годы страдал от его гнёта.

После смерти великого тирана, к власти пришёл Хуан Карлос, окончательно завершивший демократические преобразования в Испании. Председателем правительства был объявлен Ариас Наварро, учредивший некоторые методы, направленные на либерализацию. В 1976 году уже были приняты законы о манифестациях, и о праве на политические ассоциации, подразумевающие создание отдельных партий. Ближе к 1977 году после ухода Наварро в отставку, правительство возглавил Адольфо Суарес. Именно он стал тем человеком, который объявил амнистию большинству политических заключённых. Франкистов в Испании никто не преследовал и не пытался упрятать за решётку. Политики договорились о плавном переходе в демократию, что означало полное отсутствие судебного преследования для всех виновников преступлений.

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