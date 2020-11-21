Жюльет Бинош: Детские мечты всегда прекрасны

Аргументы Недели → История 13+

21 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Жюльет Бинош – одна из пяти французских актрис, которая удостоилась премии «Оскар». Во Франции ее называют самой сексуальной и загадочной женщиной. Талант, изюминка, очарование. И это все о ней. Жюльет Бинош. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

-Вы были мечтательным ребенком в детстве?

-Пожалуй! И мои мечты были удивительные: хотелось помочь всем! Всем! Во мне была потребность помочь обездоленным, инвалидам, больным. Я жила в своем мире. Возможно, этому послужило то, что сперва меня и сестру Марион воспитывали бабушка и дедушка, а потом мы оказались в интернате. Но это не мешало мне мечтать. Детские мечты всегда прекрасны.

-Видимо, у вас уже с детства была тяга к искусству?

-Мне казалось, что там, в кино, существует совсем другой мир: красивые, добрые люди… Их любят и они помогают всем. Конечно, когда я столкнулась с «этим миром», то он оказался иным… Более жестким, реальным.

-Как же вы «выжили» в столь «суровых» условиях? Нежная, романтичная мечтательница.

-Я мечтала, ждала. Например, сильного режиссера, который станет заботиться обо мне. Будет мудрым, внимательным… Знаете, я всегда хотела надежного человека рядом, и думала, что этот мир мне его даст…Со временем я научилась бороться, искать свое место под солнцем… Меня стали уважать на съемочной площадке и прислушиваться к моему мнению. Но это было потом.

-Вы трудоголик?

-Да! Такая у меня профессия. Актриса должна каждую секунду работать! Я работаю всегда! И главное в профессии актрисы – не разменивать себя на проходные роли. Как я работаю? Легко, свободно. Я точно знаю, что ничего хорошего не получится, если ты будешь заставлять себя. Нужна свобода и вдохновение.

-У вас есть любимый партнер на съемочной площадке?

Мне нравится работать с красивыми и талантливыми людьми. Очень. Я их чувствую. Мне было очень весело и интересно сниматься с Жаном Рено в фильме «История любви». Это фильм моей души. История любви мужчины и женщины. Что может быть прекраснее в жизни? Любовь!

-Вы не устали от своей популярности? Не хочется… убежать на время?

-Нет. Я понимаю, что популярна. И мне это нравится. Потом все пройдет и меня забудут. Но это будет потом. А сегодня я живу и радуюсь каждому дню.

- благодарю