В этот день в 1783 году Грузия перешла под протекторат Российской империи

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24 июля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

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Договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединённым восточно-грузинским царством Картли-Кахети и о переходе Грузии под протекторат России заключён 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск (сейчас Ставропольский край).

По договору царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-Кахетии. Особо важное значение имели секретные статьи договора. По ним Россия обязалась оборонять Грузию в случае войны. Одновременно, грузинам настоятельно рекомендовалось сохранять единство и избегать междоусобной розни, для чего Ираклий II должен был помириться с царём Имерети Соломоном I.