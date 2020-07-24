В этот день в 1783 году Грузия перешла под протекторат Российской империи
24 июля 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]
Договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединённым восточно-грузинским царством Картли-Кахети и о переходе Грузии под протекторат России заключён 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск (сейчас Ставропольский край).
По договору царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-Кахетии. Особо важное значение имели секретные статьи договора. По ним Россия обязалась оборонять Грузию в случае войны. Одновременно, грузинам настоятельно рекомендовалось сохранять единство и избегать междоусобной розни, для чего Ираклий II должен был помириться с царём Имерети Соломоном I.
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