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28 декабря 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

солнечное сплетение, pixabay.com

Многим людям известна неприятная боль, сжатие в груди. Но далеко не все знают, от чего проявляются симптоматика и как с ней бороться. Острая, тянущая боль между ребрами, гласит о появление воспаления солнечного сплетения. В будущем проблема может перерастать в заболевания.

Давайте разберем, что находится выше желудка, и почему так часто болит по центру, ребрами, спереди?

Солнечное сплетение – большой нервный узел в центре груди. Располагается в верхней части брюшной полости. Имея множество нервных окончаний – боли проявляются по разным причинам. Более того, нервные окончания солнечного сплетения передают сигналы по всему телу. Именно поэтому острая боль может выстрелить в любом месте, а центром ощущений окажется солнечное сплетение.

Для того чтобы разобраться, помочь решить проблему боли в животе, между ребрами, посередине – надо выяснить источник ее проявления.

В данной статье мы расскажем вам:

Каков характер болей?

Какие причины проявления боли в сплетение ребер?

Заболевания, как вытекающие.

Что лечить и к кому обращаться?

Для вас мы предоставим подробные рекомендации от ведущих врачей неврологов. Они помогут справиться и сделать профилактику, если у вас болит под ребрами, посередине, в ямочке.

Характер болей

Перед тем как обозначить характеристику болевых ощущений, надо выяснить:

В какое время суток она возникает?

Где именно болит и как?

Что делали перед тем, как возникла боль под диафрагмой, посередине?

Были ли травмы или есть постоянные острые заболевания?

Теперь пройдемся по каждому из пунктов.

Боли между ребрами внизу – негодование солнечного сплетения. Они могут настать вас в любое время суток. По статистике, боли наступают под вечер или во время сна.

Почему так происходит?

За день мы совершаем большое количество действий. Работа, дети, быт – забирают силы и РЕЖИМ. Сбитый режим питания, сна, неправильные нагрузки на возможных тренировках – все это является звоночками, что вскоре организм даст сбой. К режиму присоединяется неправильное питание – именно оно, чаще всего, приводит людей к острым болям. Жирная, жаренная, тяжелая, острая пища на ужин - воспаляет всю систему пищеварения. Как результат – болит между ребрами, посередине, спереди при сжатии.

Характер болей зависит от заболеваний, которые повлекли сбои работы солнечного сплетения. Чаще всего проявляются как: резкие, давящие, острые, жгучие, тянущие.

Делятся на: хронические и постоянные/ локальные и спазмирующие. Хронические боли – постоянные, сильные и не проходят самостоятельно. Они перерастают в тяжелые заболевания пищеварительной системы, и могут повлечь проблемы с сердцем.

Надо выяснить, вспомнить, обозначить, что вы делали перед проявлением недугов.

Тяжелые вечерние тренировки. Для многих не секрет, что тренировки в зале с утяжелением – бывают причинами мышечных травм. Но, тренируясь после работы, таская тяжелые штанги и упорно приседая после 21.00 – напрягаются не только структуры мышц, но и нервные окончания. Как результат – сбой в системах организма, проблемы со сном, общий сбитый режим дня, жжение под ребрами, в центре, невозможность уснуть.

Питание на ночь. Представьте, ваш организм уже готов ко сну, вся его работы замедляется, метаболизм собирается уйти на покой. А вы предлагаете ему кусок жирной свинины с жареной картошкой. После идете спать. А все системы пытаются переварить съеденное. В результате – пища застаивается, желудочный сок не справляется с объемами. Пищеварение находится, уже не в рабочем напряжение, а в нервном. При таких действиях возникает жжение, острота, печение, спазмы, боль чуть выше желудка.

Стресс – стресс причина всех наших заболеваний. Из-за него, тело находится в постоянном напряжении. Боли могут появиться где угодно, совершенно разного характера. Привести вас в слабость, эмоциональный упадок сил, заболеваниям неврологии, пищеварения, сердца.

Травмы, хронические заболевания. Одна из самых распространённых причин в области солнечного сплетения. Получив удар между ребер, самый большой нервный узел – резко воспалится и даст ответ, как острые, сильные боли. Удар, который нанесли с большим усилием – вызовет тошноту, жжение, головокружение. В случаи таких действий, надо помочь пострадавшему выпрямиться, а еще лучше уложить его на спину в ровном положении.

Основные причины болей в солнечном сплетении

Специалисты разделяют две категории видов болей в солнечном сплетении.

Первый вид – причины, вызванные вследствие травм. Поражение самого сплетения от физических воздействий.

Второй вид – заболевания. Органы, которые имеют сбой в функционале вашего организма, могут отражать боль на солнечное сплетение.

Факторы/ причины возникновения:

Курение, алкоголь – в больших количествах.

Чрезвычайная физическая нагрузка.

Хронические, острые заболевания органов.

Неправильное питание.

Малоактивный образ жизни.

Постоянные стрессы.

Травмы физического и психологического характера.

Не стоит забывать, что солнечное сплетение – это огромный клубок нервов, а нервная система играет одну из самых важных ролей в сбалансированном функционирование всех систем.

Боли в солнечном сплетении, как причина различных заболеваний

Солнечное сплетение является центром нашего тела. Оно располагается под диафрагмой в середине. Рядом с ним находятся: органы дыхания, маленький круг кровообращения, органы пищеварения. Любое, острое заболевание хоть одной из систем - приведет к поражению солнечного сплетения, в том числе.

Мы рекомендуем, прежде всего, обращаться к профессиональным врачам. Поскольку только они, с помощью медицинской техники, специальных анализов – могут выяснить причину и назначить индивидуальное лечение.

Мы же узнали ТОП-5 самых частых заболеваний, которые могут вызвать боли в солнечном сплетении.

Неврит – прямой недуг солнечного сплетения. При неврите происходит процесс воспаления нервных окончаний. Боль проявится независимо от времени суток.

Характеристика боли: острая, внезапная/ резкая, усиливаются при смене положения. Чувствуется в брюшной полости, отдает в желудок, поясницу и бока.

Факторы, которые повлияли на возникновение: жесткие спортивные тренировки, инфекции, травмы, стресс, малоподвижный образ жизни.

Что делать: первое, что можно предпринять – принять позу эмбриона. Далее следует обратиться к врачу, которые назначит медикаментозное лечение, после проверки всех органов.

Солярит – поражение большинства нервных окончаний, узлов нервной системы, которые находятся около солнечного сплетения. Боли возникнут в виде приступов и спазмов.

Характеристика: тупая, тянущая боль в области живота, между ребрами посредине.

Симптомы проявляются и сохранятся длительный период, если не приступить к лечению.

Факторы: хронические заболевания пищеварительной системы, язвы.

Что делать: Врачи назначают лечение, которое устранит, заранее известный очаг раздражения с помощью противовоспалительных препаратов.

Панкреатит – болезнь поджелудочной железы. Она находится рядом с солнечным сплетением, что приводит спазмирующие боли.

Характеристики болей: точечный, режущий характер, тошнота, рвота, спазмами, диареей.

Факторы: неправильное питание, сбитый режим дня, частый прием алкоголя.

Что делать: Панкреатит является одним из самых опасных заболеваний. Лечение должно происходить моментально. Назначается диета, и медикаменты.

Гастрит – хроническая и острая болезнь стеночек желудка. Он есть практически у каждого третьего человека на земле. Проявляется в раннем возрасте у детей.

Характеристика боли: жжение, появление боли после еды, покалывание.

Факторы: неправильное питание, прием жирных и острых продуктов, вредные привычки, плохие условия работы, длительный прием медикаментов.

Что делать: обратиться к врачу, сесть на диету, которая будет включать себя легкую, щадящую пищу. Придерживаться рекомендациям врача, заняться спортом.

ДПК – заболевание двенадцатиперстной кишки. Проявляется в виде слабости, усталости, приступах рвоты.

Характеристика боли: тянущая, ноющая боль в районе желудка. Возникает чаще всего ночью. Не проявляется в постоянной форме.

Факторы: подхват инфекции, голодовка, жесткие диеты.

Что делать: врачи назначают общее УЗИ, УЗИ солнечного сплетения, противовоспалительные препарата, сбалансированную диету.

При болях в области солнечного сплетения, прежде всего, надо выяснить источник. Конечно же делать это с помощью специалистов. Зная, откуда возникла боль – вам помогут решить данную проблему. Лечением таких заболеваний занимаются: неврологи, гастроэнтерологи, терапевты.

Не стоит впадать в панику, но задуматься и переосмыслить свое питание, подключить физическую нагрузку – необходимо. Ведь только гармоничная работа органов приведет вас к долголетию и счастью.