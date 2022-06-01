В Челябинской области с сегодняшнего дня отменен масочный режим

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1 июня 2022, 09:18 Анна Семенова

Маски теперь ность не обязательно, но желательно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но заболевают по-прежнему более ста человек в день.

Вчера, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отмене масочного режима в регионе. Оно вступило в силу сегодня. Теперь в магазине или на массовом мероприятии индивидуальные средства защиты использовать необязательно. Однако главный санитарный врач настаивает на том, что данная мера все же рекомендуется. Несмотря на относительно благополучную ситуацию с коронавирусом, каждый день в области заражается более ста человек, и это только те, кто обратился к врачу и сдал соответствующий анализ.

По сообщению регионального минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 105 человек, в том числе 12 школьников. При этом выписано по выздоровлению было 44 человека. Четверо южноуральцев скончались от коронавируса. Всего на 1 июня в Челябинской области переносят COVID-19 1 684 человека.