В Челябинской области растет смертность от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

18 мая 2022, 10:02 Анна Семенова

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама.

Количество умерших за сутки составило шесть человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие 24 часа выписались из больниц и поликлиник 135 пациентов, победивших ковид. Им на смену пришли 125 южноуральцев с положительным ПЦР-тестом. В их числе 17 школьников. Выросла смертность, если в последние несколько дней регистрировали два-четыре летальных исхода, то сегодня их шесть.

На 18 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 826 человека.

А тем временем иммунологи заявили, что коронавирус не может стать лишь сезонным заболеванием, так как он слишком патогенный, то есть заразный. В России очень большой процент не вакцинированных среди представителей групп риска, так что скорость распространения вируса будет только увеличиваться.