Терапевт Асанов порекомендовал привести в порядок нервы тем, кто боится похолодания в Москве на майские праздники

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28 апреля 2022, 10:26 Источник: Общественная служба новостей

насморк, pixabay.com

Терапевт Тимур Асанов, комментируя информацию об аномальном похолодании в Москве в скором времени и страхе некоторых граждан заболеть на майских праздниках, порекомендовал в первую очередь успокоиться.

Тимур Асанов отметил, что многие воспринимают сообщения о похолодании как очередную плохую новость, поскольку люди сейчас живут в стрессе и не знают, чего ожидать от завтрашнего дня.

Терапевт в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что в случае возникновения негативных мыслей следует записывать их в дневник, заниматься спортом, медитировать и не забывать, что большинство болезней развиваются из-за нервного напряжения.

Врач заметил, что в последнее время часто сталкивается с пациентами, у которых есть психосоматические проявления, в частности, аллергия, головная боль и тошнота на нервной почве.

Асанов посоветовал привести нервы в порядок, одеваться послойно, пить чай с медом и делать массаж рук и ног, чтобы улучшить кровообращение, – тогда никакой холод будет не страшен.