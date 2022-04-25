За сутки в Челябинской области заболели ковидом 186 человек

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25 апреля 2022, 09:20 Анна Семенова

Ковид все еще не дает расслабиться южноуральским врачам. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Смертность вновь находится на нижней отметке.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного коронавируса 163 человека. Но работы у врачей меньше не стало, 186 южноуральцев встали на учет с положительными ПЦР-тестами (всего было проведено 4199 анализов). В их числе 24 школьника. Смертность вновь упала до нижней отметки, не справился с болезнью один человек.

На 25 апреля с COVID-19 под присмотром врачей борется 3 773 жителя Челябинской области.

Многие недооценивают опасность перенесенного ковида. Например, пропавшее во время болезни обоняние, по словам врачей отоларингологов, может не восстановиться до конца жизни. Так как вирус очень сильно бьет по нервной системе, необходимо серьезно заниматься своим восстановлением и диагностикой, в том числе проверять остроту нюха.