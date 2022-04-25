Кардиолог Шугушев заявил, что при снижении давления до 90/60 нужно вызывать скорую

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 апреля 2022, 09:08 Источник: Радио Sputnik

тонометр, pixabay.com

Кардиолог Заур Шугушев в рамках беседы с представителями СМИ в понедельник, 25 апреля, заявил, что резкое снижение артериального давления у человека может привести к крайне опасным последствиям.

По словам кардиолога, нижняя граница нормального давления – 90/60, а верхняя – 140/90. Заур Шугушев в разговоре с Радио Sputnik отметил, что давление ниже 90/60 опасно возможным нарушением кровоснабжения ряда органов и тканей, причем в первую очередь страдает головной мозг, а затем – сердце, почки и печень.

Врач порекомендовал измерить давление в случае возникновения слабости, головокружения, нарушения координации. Если тонометр покажет ниже 85/60, то необходимо вызывать скорую помощь, поскольку в случае промедления может произойти летальный исход.