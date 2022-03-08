Южноуральцы могут забыть о штамме «Дельта»

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8 марта 2022, 12:10 Анна Семенова

Омикрон выявляют в 95% случаев. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Сейчас большинство случаев заражения в стране – это «омикрон».

Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что опасный «дельта-штамм» коронавируса может совсем исчезнуть в России. На сегодняшний день в 95% случаев заболевания выявляется «омикрон», дельтой заражается чуть больше 4% населения.

За прошедшие сутки, по данным регионального минздрава, подтверждение ковида получили 2011 человек, из них 130 школьников. Выздоровели и выписались 2287 человек. Скончались в реанимациях 17 человек.

Всего на 8 марта COVID-19 переносят в Челябинской области под присмотром врачей 28 438 человек.