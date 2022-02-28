За сутки в Челябинской области более 2500 южноуральцев заболели ковидом

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28 февраля 2022, 09:24 Анна Семенова

Симптомом омикрона может быть сыпь. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

16 человек скончалось от вируса.

По данным областного минздрава, 4020 человек выписались за прошедшие сутки из больниц, справившись с коронавирусной инфекцией. Им на смену пришли 2587 заболевших, из которых 186 школьников. Скончались от ковида 16 человек.

Всего на последний зимний день коронавирусом болеет 35 246 южноуральцев.

А в это время медики продолжают собирать типичные признаки заболевания штаммом «Омикрон». Среди них назвали кожные симптомы. У 5% пациентов наблюдаются высыпания на руках или по всему телу. Также часто у заразившихся (распространено у детей) сильно сохнут губы – до трещин. Такое состояние требует срочного лечения, так как может свидетельствовать об обезвоживании, например, после диареи или рвоты.