Врач Кузенкова: быстрее восстановиться после ковида помогут правильное питание, оздоровительная гимнастика и полноценный сон

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13 февраля 2022, 12:08 Источник: ТАСС

После перенесенной коронавирусной инфекции важно правильно питаться, не перегружать организм и полноценно спать. Такие рекомендации дает главный врач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

«Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном», - сказала Кузенкова.

Оздоровительные упражнения врач советует делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю. Продолжительность их нужно увеличивать постепенно.

Что касается питания, Кузенкова советует включить в рацион достаточное количество цельнозерновых необработанных продуктов, среди которых гречка, овсянка, перловка, рис, булгур.

В меню выздоравливающего должны быть также бобовые (фасоль, нут, чечевица), растительные масла и орехи, нежирные кисломолочные продукты без сахара.

«Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций (1 порция — 80-100 г — ред. ) свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени», - советует врач. Она рекомендует также пить больше чистой питьевой воды и ограничить в рационе фруктовые соки, газировку и другие напитки с сахаром.

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